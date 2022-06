Đà Nẵng: Đột kích căn hộ cao cấp, bắt nhóm kỹ sư mở tiệc ma túy

Nhóm 7 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin từ Đồng Nai ra Đà Nẵng thuê căn hộ tạm trú rồi mở tiệc ma túy và bị công an địa phương đột kích, bắt quả tang.





Ngày 9.6, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bàn giao cho Công an Q.Sơn Trà 7 người ngoại tỉnh mở tiệc ma túy ở căn hộ cao cấp Monarchy B.



Trước đó, tối 8.6, Công an P.An Hải Tây nhận được tin báo một căn hộ ở chung cư cao cấp Monarchy B mở nhạc ồn ào, tụ tập đông người, nghi vấn sử dụng ma túy.



Công an phường đã đột kích, bắt quả tang tại căn hộ có 7 nam thanh niên gồm P.M.T., N.N.L.P. (cùng 35 tuổi), N.L.M.T. (26 tuổi), T.Đ.V. (32 tuổi), N.N.P.H. (25 tuổi), N.N.T. (27 tuổi) và P.K.H (32 tuổi, tất cả cùng ngụ Đồng Nai).



Tang vật thu giữ tại căn hộ gồm 1 đĩa sứ, 1 tờ tiền quấn tròn, 1 thẻ ATM để sử dụng ma túy dạng hàng khay Ketamine. Ngoài ra, "đồ chơi" của cả nhóm còn có đầy đủ các món ma túy ăn chơi như 12 gói ni lông ma túy đá, 16 viên ma túy tổng hợp, 3 gói "nước vui", 1 cân tiểu ly.



Khám xét trên người T.Đ.V, lực lượng công an phát hiện thêm 1 gói hàng khay Ketamine 0,5 gr, 2 viên thuốc lắc và 1,75 triệu đồng.





"Đồ chơi" của cả nhóm đầy đủ từ hàng khay Ketamine đến hàng đá, thuốc lắc, "nước vui". Ảnh: Văn Tiến



Qua test nhanh, tất cả đều dương tính với ma túy.



Theo khai nhận, các nghi can kể trên là kỹ sư, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, từ Đồng Nai ra Đà Nẵng tạm trú để làm việc. Cả nhóm thuê căn hộ cao cấp Monarchy B để ở và mở tiệc sử dụng ma túy.



Theo Văn Tiến (TNO)