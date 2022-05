Tạm giữ 21 đối tượng tham gia hỗn chiến ở quận 7 khiến 1 người tử vong

Nhóm thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí từ quận 4 đến quận 7 để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác gây nên vụ hỗn chiến kinh hoàng.





Ngày 11-5, Công an quận 7, TP HCM cho biết đang điều tra truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong trên địa bàn.



Ngày 9-5, một nhóm gần 20 thanh niên đi xe máy cầm theo hung khí từ quận 4 đến quận 7 để giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác. Khi giáp mặt, 2 bên xông vào đâm chém loạn xạ. Sự việc khiến K.T.V. (SN 1994, ngụ quận 4) tử vong.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 nhanh chóng đến hiện trường và bắt giữ 1 số đối tượng. Từ lời khai những đối tượng này, công an đã triệu tập hàng chục thanh niên lên trụ sở làm việc. Đã có 21 nghi phạm được lấy lời khai.



Theo S. Hưng (NLĐO)