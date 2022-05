Hai kẻ liên quan vụ nổ súng chấn động Hội An ra đầu thú

Sau 5 ngày lẩn trốn, đối tượng dùng dao chém đứt ngón tay một thanh niên và nổ súng bắn vào người một thanh niên khác gây thương tích nặng ở Hội An đã ra đầu thú.





Chiều 14-5, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết đối tượng Trần Xuân Vũ (SN 2001; trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lăk; tạm trú TP Hội An) đã ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn.



Đối tượng Trần Xuân Vũ - Ảnh: Công an Quảng Nam



Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 9-5, 4 nam thanh niên đang ngồi nhậu tại quán bê thui Ba Dũng (phường Cẩm Châu) thì Trần Xuân Vũ cầm 1 cây kiếm từ ngoài đường xông vào quán, chém trúng vào người của Nguyễn Văn Hưng (trú phường Cẩm An) khiến Hưng bị đứt ngón giữa bàn tay phải.



Sau khi chém xong, Vũ bỏ chạy ra đường Lý Thái Tổ, nhóm thanh niên đuổi theo đến trước Khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ (thuộc phường Cẩm Châu) thì bị Vũ cầm một cây súng tự chế dài khoảng 1 m bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú phường Cẩm An) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.





Lý Hậu Hiếu đã đến công an trình diện vào ngày 11-5 - Ảnh: Công an Quảng Nam





Sau khi gây án, Vũ điều khiển xe máy hiệu chở theo sau Lý Hậu Hiếu (SN 2001, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) để tẩu thoát. Đến chiều 11-5, Hiếu đã ra trình diện tại cơ quan công an.



Hiếu cũng là đối tượng đang phải chấp hành quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND thị xã Điện Bàn về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây kiếm tự chế dạng kiếm Nhật dài khoảng 1,2 m, 1 vỏ đạn bằng đồng (nghi vỏ đạn súng hoa cải).



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn từ trước, các đối tượng lên Facebook nói xấu và thách thức nhau dẫn đến vụ việc nêu trên.



Theo Tr.Thường (NLĐO)