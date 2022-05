Giải cứu cô gái bị bạn trai nhốt trong nhà, đánh đập dã man

Khi thấy chị Đ. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ, đối tượng N.K.C. nổi cơn ghen, nhốt chị trong phòng và đánh đập bị thương tích khắp người.





Chiều 12-5, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận điện thoại của một cô gái vừa khóc vừa cầu cứu. Qua điện thoại, người này cho biết bị bạn trai bắt nhốt và đánh đập dã man. Địa chỉ nạn nhân bị bắt giữ tại con hẻm 37 đường Bích Khuê, TP Quảng Ngãi.



Trong lúc nói chuyện, điện thoại bị cúp đột ngột, cán bộ trực ban gọi nhiều lần vào số máy này nhưng không liên lạc được. Mặc dù chưa xác định được địa chỉ cụ thể nhưng một tổ Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hẻm 37 đường Bích Khê và dò hỏi, tìm kiếm những nhà khả nghi. Trong lúc dò hỏi, tổ công tác nghe tiếng kêu cứu trong ngôi nhà gần đó.





Đối tượng N.K.C. tại trụ sở Công an xã Nghĩa Dõng. Ảnh: T.H



Khi ập vào căn nhà trên, tổ công tác phát hiện cô gái trong tình trạng bị đa chấn thương nhiều chỗ trên vùng đầu, mặt, chân, tay... Lập tức, các chiến sĩ Cảnh sát 113 giải cứu cô gái và bắt giữ đối tượng N.K.C. đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Dõng để điều tra làm rõ.



Tại cơ quan Công an xã Nghĩa Dõng, cô gái cầu cứu khai tên P.T.Đ. (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tây Ninh). Sau khi quen với đối tượng tên N.K.C. (37 tuổi, ở thôn 2, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi), chị Đ. đã theo về sống chung như vợ chồng cùng đối tượng C.



Ngày 11-5, vì thấy chị P.T.Đ. nhắn tin qua lại với bạn trai cũ nên N.K.C. đã nổi cơn ghen và nhốt chị trong phòng đánh đập chị bị thương tích. Hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát 113 đã bàn giao cho Công an xã Nghĩa Dõng điều tra, xác minh làm rõ.



Theo T.Trực (NLĐO)