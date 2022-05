Đã bắt được kẻ cướp giật iPad trên tay bé trai 7 tuổi ở TPHCM

Ngày 12/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Tài (SN 1988, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.



Đối tượng Nguyễn Văn Tài. Ảnh: CACC





Trước đó, chiều 8/5, chị L.T.A.Đ (34 tuổi, ngụ quận 10) lái xe máy chở theo con trai (7 tuổi) từ quận 10 qua nhà bà ngoại ở hẻm 460 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM.



Trong lúc đứng trên đường, con trai của chị bị 1 đối tượng chạy xe máy ngang qua giật chiếc iPad trên tay rồi tẩu thoát.



Sau đó, chị Đ. đã tới công an trình báo.



Chị Đ. cho biết, iPad bị cướp trị giá gần 15 triệu đồng và là thiết bị để phục vụ cho con chị học tập.

Đối tượng Tài cạnh chiếc xe máy khi thực hiện vụ cướp giật. Ảnh: CACC



Nhận tin, công an đã vào cuộc điều tra truy xét, bắt giữ được Tài và thu giữ tang vật vụ cướp giật.



Tại cơ quan công an, Tài khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Sau khi lấy được chiếc iPad của bé trai, Tài đem bán cho một cửa hàng điện thoại ở quận 6 với giá 2 triệu đồng.



Trích lục hồ sơ, Tài có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo Bảo Phương (LĐO)