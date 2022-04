Thiếu tá CSGT ngỡ ngàng khi người mình giúp tìm đến cám ơn sau 18 năm

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nghẹn lời xúc động, nói lời hàm ơn..., Thiếu tá Tiệp không ngờ một việc làm nhỏ của mình lại khiến anh Nguyễn Quốc Vũ cảm kích lâu đến như vậy.





Cậu sinh viên nghèo Nguyễn Quốc Vũ vừa đi học vừa đi làm, cả năm chắt chiu dành dụm được 500.000 đồng. Ngày cuối năm, cậu chạy chiếc xe máy cũ từ TPHCM về quê Cam Ranh (Khánh Hòa), với hy vong mau chóng về nhà tặng mẹ đang mắc bệnh ung thư số tiền này để sắm Tết.



Khi chạy đến địa phận huyện Hàm Tân, Bình Thuận, xe của Vũ vô tình va quẹt vào một người đi đường làm họ bị thương.



Vét sạch số tiền dành dụm, cậu sinh viên năn nỉ người bị nạn nhận lấy để lo thuốc men, để cho cậu được về nhà kịp đón Tết, nhưng nạn nhân không đồng ý với lý do số tiền ít ỏi không đủ chi trả thuốc men.



Nước mắt lưng tròng, cậu sinh viên đứng trên đường, không biết phải bấu víu vào đâu.



Lúc ấy, một Trung sĩ Cảnh sát giao thông đến trao cho Vũ 400.000 đồng và nói: “Anh cho nè, đưa cho họ đi rồi về ăn Tết với gia đình".



Với số tiền ấy, Vũ đưa cho người bị thương và hai bên dàn xếp ổn thỏa vụ va quẹt. Trên đường tiếp tục điều khiển chiếc xe máy cũ móp phần đầu do tai nạn về quê, Vũ thấy ấm lòng, không ngờ mình được giúp đỡ bởi một người không quen biết. Tự hứa với lòng không bao giờ được quên ân nghĩa này.



Thiếu tá Phạm Hải Tiệp cùng đồng đội thực hiện công tác khám nghiệm tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông





Nhiều năm sau, chàng sinh viên Nguyễn Quốc Vũ ra trường, có được việc làm ổn định. Anh Vũ vẫn thường về quê, mỗi lần ngang qua Hàm Tân, Bình Thuận, anh luôn có ý tìm người Cảnh sát giao thông năm nào đã giúp mình lúc khó khăn để nói lời cám ơn.



Trời không phụ lòng người, trong một dịp ngồi uống cà phê với bạn là Cảnh sát giao thông công tác ở TPHCM, Vũ kể câu chuyện cho bạn nghe, tả vóc dáng người, bất ngờ người bạn này nói có quen với anh Tiệp đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, có đặc điểm như anh Vũ mô tả.



Mừng rỡ, anh Vũ vội vàng liên lạc với anh Tiệp.



Gặp lại Trung sĩ Công an năm nào, Vũ bày tỏ niềm vui, sự xúc động và hàm ơn với người đã giúp mình lúc hoạn nạn trên đường về quê 18 năm trước.



Anh Nguyễn Quốc Vũ, từ một sinh viên nghèo, qua thời gian cố gắng lập nghiệp, nay là Tổng giám đốc Công ty TNHH-TM-SX Pure (trụ sở tại quận Tân Phú, TPHCM). Còn người chiến sĩ CSGT cấp bậc Trung sĩ 18 năm trước, nay là Thiếu tá Phạm Hải Tiệp, công tác tại Đội CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.



Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nghẹn lời xúc động, Thiếu tá Tiệp không ngờ một việc làm nhỏ của mình lại khiến anh Vũ cảm kích lâu đến như vậy.



Thiếu tá Tiệp tâm sự, trong suốt thời gian làm CSGT của mình, anh cũng đã nhiều lần giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trên đường, người bị tai nạn, người thì bị lừa gạt hết tiền trên đường về quê… “Mà thôi nhà báo ạ, anh đừng viết ra nha, cũng là chuyện nhỏ thôi mà” – người Trung sĩ năm xưa kết thúc câu chuyện với nụ cười ngại ngần.

https://congan.com.vn/guong-sang/thieu-ta-canh-sat-giao-thong-ngo-ngang-khi-nguoi-minh-giup-tim-gap-sau-18-nam_129724.html



Theo Lê Long (CAO)