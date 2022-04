Nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố 5 thiếu niên

Sau khi uống rượu, một nữ sinh lớp 9 ở tỉnh Sơn La đã bị nhiều thiếu niên hiếp dâm tập thể và quay clip ghi lại.





Ngày 24-4, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngần Văn T. (15 tuổi), Bạc Cầm Tr. (15 tuổi), Tòng Văn Th. (16 tuổi) và Lò Văn L. (15 tuổi) để làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”



Công an huyện Quỳnh Nhai cũng khởi tố Ngần Văn Q. (16 tuổi) về hành vi Không tố giác tội phạm, đồng thời xem xét khởi tố Tòng Văn Ch. (15 tuổi) với cùng hành vi. Ch. và các bị can đều trú xã Chiềng Khoang (huyện Quỳnh Nhai).





Hình ảnh nữ sinh bị nhiều thanh niên xâm hại được lan truyền trên mạng xã hội



Theo vị lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai, các bị can và người liên quan đều chưa đủ 18 tuổi, nhiều người chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan này đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn mạnh nhất là tạm giam. Công an huyện Quỳnh Nhai đã đưa nạn nhân đi giám định pháp y để củng cố hồ sơ.



Trước đó, theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhai, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 14-4, Công an huyện Quỳnh Nhai nhận được trình báo của ông T.V.C. (38 tuổi, ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai) về việc con gái bị hiếp dâm tập thể.



Ngày 20-3, con gái của ông C. là em T.T.V. (15 tuổi) đi cùng một người bạn gái đến bản Khoang, xã Chiềng Khoang để uống rượu. Sau khi uống rượu say, V. được bạn đưa đến nhà Lò Văn L. để ngủ. Lò Văn L., Ngần Văn T., Bạc Cầm Tr. và Tòng Văn Th. đã có hành vi hiếp dâm em V..



Quá trình các nam thiếu niên thực hiện hành vi xâm hại đối với V., Tòng Văn Ch. có hành vi sàm sỡ V. và Ngần Văn Q. có hành vi dùng điện thoại quay clip.



Sau khi clip bị rò rỉ ra bên ngoài, ngày 12-4, gia đình em V. phát hiện sự việc đã làm đơn trình báo, đề nghị cơ quan Công an huyện Quỳnh Nhai giải quyết.



Sau khi nhận được thông tin trên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Nhại và xã Mường Giàng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình em V..

Theo Đông Hồ (NLĐO)