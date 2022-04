Nữ sinh cấp 3 bị đánh hội đồng, hàng chục bạn đứng xem hò reo

Một nữ sinh cấp 3 trên địa bàn TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã bị nhóm bạn cùng trang lứa vây đánh, chửi bới và chỉ biết ôm mặt chịu đựng trong khi hàng chục học sinh đứng xem hò reo, thúc giục “đánh tiếp đi”.





Ngày 9.4, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) cho biết, Đội An ninh Công an TP.Thanh Hóa đang phối hợp với Công an P.Đông Vệ (TP.Thanh Hóa) làm rõ vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng.





Nữ sinh A. bị bạn cùng trang lứa chửi bới. Ảnh cắt Từ Clip



Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an TP.Thanh Hóa, khoảng 11 giờ 30 ngày 8.4, nữ sinh T.T.A (học sinh lớp 10 Trường THPT Đào Duy Từ, TP.Thanh Hóa) bị nhóm bạn cùng trường và khác trường đánh hội đồng tại khu vực mặt bằng hồ Núi Long (P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa).



Thời điểm vụ việc diễn ra có nhiều học sinh quay clip, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Trên mạng xã hội, một clip dài hơn 5 phút cho thấy nữ sinh A. chỉ biết ôm mặt chịu đựng khi bị nhóm bạn vây đánh.



Có ít nhất 4 nữ sinh và 1 nam sinh đã đánh khoảng 30 cái vào mặt và người của nữ sinh A. Nhóm này còn dùng dép và mũ bảo hiểm khi đánh.



Nữ sinh A. bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Ảnh cắt Từ Clip



Trong quá trình nạn nhân bị đánh, xung quanh có hàng chục học sinh nam và nữ, nhưng thay vì can ngăn thì các học sinh lại hò reo, thúc giục “đánh tiếp đi”, “đánh cho nó nói to lên”.



Theo Công an TP.Thanh Hóa, nguyên nhân vụ việc là do trong quá trình quan hệ bạn bè đã xảy ra mâu thuẫn, nói xấu và thách thức nhau. Công an TP.Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ, đồng thời có biện pháp răn đe học sinh vi phạm.

Theo Minh Hải (TNO)