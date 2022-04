Mải bấm điện thoại trong phòng trọ, cô gái trẻ suýt bị cưỡng hiếp

Thấy cô gái mải mê bấm điện thoại trong phòng trọ, Nguyễn Văn Ngay lập tức lẻn vào.





Ngày 8-4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ngay (29 tuổi, quê tỉnh An Giang) về hành vi hiếp dâm.



Theo thông tin ban đầu, trưa 6-4, cô gái 23 tuổi nằm trong phòng trọ thuộc ấp 2, xã Long Thọ bấm điện thoại.



Thấy cô gái mải mê bấm điện thoại, Ngay lẻn vào phòng rồi cài then cửa, cưỡng ép nạn nhân quan hệ tình dục.





Nguyễn Văn Ngay bị bắt giữ



Phản ứng lại, cô gái bỏ chạy ra ngoài la hét, cầu cứu.



Không thực hiện được hành vi, Ngay bỏ trốn khỏi hiện trường.



Nhận tin báo của nạn nhân, Công an huyện Nhơn Trạch đã vào cuộc và lập tức bắt giữ Nguyễn Văn Ngay.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)