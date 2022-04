Dụ dỗ các thiếu nữ rồi bán với giá 4-6 triệu đồng/người cho quán karaoke, massage

Lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều thiếu nữ 14-16 tuổi phải bỏ học hoặc không đến được trường học, Trần Văn Huy cùng các đồng phạm khác đã dụ dỗ các nạn nhân bán, ép phục vụ các quán karaoke, massgage.





Ngày 22-4, tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết Cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (SN 2003), Đinh Thanh Tường (SN 2001), Hoàng Văn Cường (SN 1999, tên gọi là khác Cường "Đây"), Dương Tuấn Cường (SN 2001, tên gọi khác là Cường "Đen"), cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Bùi Việt Trung (Tên gọi khác là Tổ, SN 1997) và Vũ Hồng Quân (SN 2001) về tội "mua bán người dưới 16 tuổi".





Bị can Trần Văn Huy - Ảnh: Minh Hiền



Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định lợi dụng tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, nhiều thiếu nữ phải bỏ học hoặc không đến được trường học. Do đó, Trần Văn Huy đã câu kết cùng với Tưởng, Cường "Đây" và Cường "Đen" thông qua các mối quan hệ xã hội trực tiếp liên hệ qua số điện thoại hoặc thông qua mạng xã hội zalo, facebook… để kết bạn, làm quen với các em.



Trong đó, có trường hợp 2 em P.T.T.L (SN 2006, trú tại tỉnh Bắc Giang) và P.T.L (SN 2008, trú tại tỉnh Thanh Hóa) được Cường "Đây" và Cường "Đen" làm quen, dụ dỗ, hứa hẹn giúp các em tìm việc làm ở tỉnh ngoài với mức lượng cao. Nhẹ dạ, cả tin, các thiếu nữ đã đồng ý đi theo các bị can đưa đi tìm việc làm. Sau đó, Huy và đồng bọn đã hẹn địa điểm, đón và đưa các nạn nhân về quản lý tại nhà trọ Huy thuê tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.



Huy cùng các bị can đã bán 2 em P.T.T.L và P.T.L cho Bùi Việt Trung (chuyên dẫn dắt, quản lý, cung cấp nhân viên làm việc tại các quán ở TP Ninh Bình) và Vũ Hồng Quân (làm quản lý quán karaoke ở Hà Đông, TP Hà Nội), ép 2 thiếu nữ phải phục vụ tại các quán karaoke, massage...



Cảnh sát xác định, mỗi nạn nhân các đối tượng bán với giá tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng/người. Trong đó, thậm chí, có những nạn nhân bị bán qua lại nhiều lần cho nhiều chủ quán khác nhau.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)