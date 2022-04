Cha mẹ không cho mượn xe máy, 2 nữ sinh... trộm xe người khác để đi chơi

Sáng 1.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã chỉ đạo Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) mời gia đình 2 nữ sinh 15 tuổi trộm xe máy đến để yêu cầu giáo dục, quản lý con em.

Trước đó, chiều 30.3, Công an P.Hòa An nhận được tin báo một người dân bị mất trộm xe máy BS 36B1 - 895.54 trên đường Nguyễn Công Hoan (P.Hòa An).

Công an Q.Cẩm Lệ đã yêu cầu Công an P.Hòa An phân công cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra. Sau một ngày truy xét, ngày 31.3, Công an P.Hòa An xác định nghi phạm là 2 nữ sinh THCS đang theo học trên địa bàn phường.

Theo khai nhận, L.T.K.H và L.T. T.H (cùng 15 tuổi, cùng ngụ P.Hòa An) có hẹn đi chơi với nhóm bạn nhưng không mượn được xe máy của gia đình.



Hai nữ sinh 15 tuổi cùng tang vật xe máy trộm cắp được thu hồi. Ảnh: Văn Tiến

Bị cha mẹ cấm đi xe máy, trong lúc nghĩ cách tìm phương tiện, 2 nữ sinh phát hiện xe máy của người dân dựng trên vỉa hè đường Nguyễn Công Hoan, không có người trông coi và không rút chìa khóa.

Cả hai liền nảy sinh ý định trộm xe, bàn bạc phân công một người cảnh giới, người còn lại đến dắt xe. Sau đó, cả hai chở nhau đi chơi với bạn bè.

Công an P.Hòa An đã mời gia đình hai nữ sinh đến, yêu cầu quản lý, giáo dục con em tránh tái diễn hành vi vi phạm pháp luật.