Bình Phước: Nhậu xong, quay lại trộm tài sản và hiếp dâm cô gái cùng dãy trọ

Được cô gái cùng dãy trọ mời vào nhậu chung, thế nhưng sau khi nhậu xong, Tú quay lại phòng cô gái rồi trộm cắp tài sản, hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 1.3, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ Lưu Minh Tú (33 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và hiếp dâm.

Vào khoảng 19 giờ ngày 26.2, chị H.K. (33 tuổi, ngụ P.Tiến Thành, TP.Đồng Xoài) cùng 4 người bạn nhậu trong phòng trọ của mình. Đến 0 giờ ngày 27.2, thấy Tú (cùng dãy nhà trọ) đi ngang qua nên nhóm K. rủ Tú vào nhậu cùng, đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày thì nghỉ.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 27.2, thấy phòng K. đã tắt điện nhưng cửa chỉ khép hờ, Tú đẩy cửa vào thì thấy K. đã ngủ say, cạnh chỗ nằm của K. có để 1 chiếc điện thoại di động. Tú nảy sinh ý định lấy trộm điện thoại bỏ vào túi quần, sau đó mang ra cất giấu vào cốp xe của vợ Tú để bên ngoài.



Lưu Minh Tú tại cơ quan công an. Ảnh: H.G

Thấy K. đã say rượu, nằm ngủ một mình ở trong phòng nên Tú nảy sinh ý định quan hệ tình dục với K. Tú chốt cửa lại và dùng tấm chăn nhỏ cùng áo khoác che cửa sổ để tránh người ngoài phát hiện. Sau đó, Tú thực hiện hành vi hiếp dâm với K. Do bị say nên K. chỉ phản ứng yếu ớt, cố gắng đẩy Tú ra nhưng bị Tú dùng sức đè xuống rồi dùng tay bịt miệng để thực hiện hành vi giao cấu.

Khoảng 10 phút sau, khi nghe có tiếng bạn của K. bên ngoài phòng trọ, Tú dừng lại và đi ra ngoài lấy xe máy, trong đó có chiếc điện thoại lấy trộm được. Nạn nhân K. sau đó đã trình báo sự việc đến Công an P.Tiến Thành. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an P.Tiến Thành đã xác minh vụ việc và vận động Tú ra đầu thú. Đến chiều cùng ngày, Tú đã được gia đình đưa lên cơ quan công an đầu thú.

Khai nhận với công an, Tú cho biết đã từng có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ nhậu xong quay lại trộm tài sản rồi hiếp dâm cô gái cùng dãy trọ đang được Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.