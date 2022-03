Bé gái 14 tuổi bị hãm hiếp, ép phục vụ tại quán karaoke

Vượt hơn 300 km từ Lai Châu xuống Vĩnh Phúc làm thuê, bé gái 14 tuổi bị ép vào phục vụ tại quán karaoke và bị nhân viên nhiều lần cưỡng hiếp.





Sáng 29.3, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an H.Tam Dương (Vĩnh Phúc) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam trong thời gian 4 tháng đối với Lương Phú Quỳnh (43 tuổi, quê Yên Bái) để làm tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại khoản 2, điều 142 bộ luật Hình sự.



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10.3, bé L.T.V (14 tuổi, quê Lai Châu) xuống địa bàn H.Tam Dương tìm việc và làm thuê cho quán phở. Được vài hôm, bé gái này bị ép vào làm phục vụ tại quán karaoke D.B (TT.Hợp Hòa, H.Tam Dương).



Chiều 16.3, anh L.V.P, bố V. nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái là về việc bị đánh đập và cưỡng hiếp, đã lập tức bắt xe xuống H.Tam Dương và trình báo công an vào cuộc giải cứu con gái.



Công an H.Tam Dương đã giải cứu bé V. và bàn giao cho anh P. đưa về nhà. Công an H.Tam Dương cũng xác định Quỳnh là nhân viên của quán karaoke D.B, đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với V.



Công an H.Tam Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ xem vụ án có tổ chức hay không để xử lý theo quy định.

Theo KIẾN TRẦN (TNO)