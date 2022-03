Bắt đối tượng chở người yêu 16 tuổi đi giao ma túy ở biển Đà Nẵng

Sau khi mua ma túy, Tín ghé về chở người yêu 16 tuổi đi giao gói thuốc lắc ở khu vực biển Đà Nẵng và đã bị lực lượng chức năng mật phục, bắt giữ.





Ngày 13.3, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Trần Văn Tín (26 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố tội mua bán trái phép ma túy.



Trước đó, lúc 20 giờ ngày 10.3, qua theo dõi mật phục, Công an Q.Sơn Trà chặn bắt Tín đang điều khiển xe máy chở người yêu nhỏ hơn Tín cả chục tuổi là N.T.T (16 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) tại giao lộ Phạm Văn Đồng – An Nhơn 12 (Q.Sơn Trà).



Tín lập tức nhảy khỏi xe máy, bỏ lại cả xe máy và người yêu, chạy bộ về phía biển Đà Nẵng nhưng đã bị nhóm trinh sát khác đón lõng, khống chế.



Tín giấu trên xe máy một gói thuốc lá, bên trong có gói ni lông chứa 20 viên thuốc lắc dạng kim cương.





Tín bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Nguyễn Tú



Theo khai nhận, Tín đã mua thuốc lắc từ một đối tượng tên V.B trên đường Dương Đình Nghệ (Q.Sơn Trà) vào chiều cùng ngày. Số thuốc lắc này V.B bán giá 10 triệu đồng, Tín đưa trước 9 triệu đồng, hẹn bán hết sẽ trả nợ.



Sau đó, Tín về chở người yêu 16 tuổi đi chơi kết hợp giao ma túy ở biển Đà Nẵng. Tín khai việc giấu ma túy ở giữa xe máy để dễ dàng phi tang nhưng không kịp. Đối với người yêu 16 tuổi của Tín, Công an Q.Sơn Trà tạm thời cho tại ngoại để tiếp tục làm rõ.



Theo NGUYỄN TÚ (TNO)