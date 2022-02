Lễ tình nhân 14.2: Nhiều người 'chịu chơi' tặng hoa bằng tiền thật vài chục triệu đồng

Gấu bông, sô cô la, hoa tươi, hoa sáp, hoa con gấu, hoa bằng tiền thật cho đến những món quà đơn giản như một chậu xương rồng, sen đá… Đa dạng những mặt hàng người trẻ chọn làm quà tặng người yêu ngày lễ Tình nhân.





Không dám nhập nhiều hàng vì sợ không bán hết



Ghé đến đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5, TP.HCM) để mua một chậu hoa xương rồng làm quà tặng bạn gái ngày lễ Tình nhân, Trương Trọng Nhân (29 tuổi, trọ tại hẻm 407 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM), cho biết bạn gái chỉ thích những món quà đơn giản và thích trồng cây nên năm nào cũng chọn những mặt hàng như thế này làm quà.





Đa dạng những mẫu mã hoa đẹp của Thảo được bày bán. Ảnh: Nữ Vương



Có những chàng trai cũng ghé đến “thiên đường” hoa và quà tặng 14.2 tại đoạn đường trên, nhưng chọn mua các bó hoa hồng bằng sáp với lý do nhìn đẹp giống như hoa thật, lại có mùi thơm mà bạn gái còn có thể giữ món quà này được lâu. Lại có những chàng trai tìm đến các cửa hàng chuyên làm hoa bằng tiền thật để đặt những bó hoa với giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.







Mặc dù vẫn có rất nhiều mặt hàng để mọi người có thể lựa chọn làm quà tặng người yêu ngày 14.2, nhưng theo như nhiều bạn trẻ bán hàng cho biết thì năm nay không dám nhập hàng nhiều vì sợ ảnh hưởng của dịch bệnh khiến khách hàng tiết kiệm trong khoản chi mua quà tặng.



Hoàng Kim Thảo (27 tuổi), chủ một gian hàng bán hoa tại đoạn đường nói trên, đã dọn hàng ra bán từ ngày 12.2 với đa dạng các mẫu mã hoa và quà, đặc biệt Thảo chuyên bán dòng hoa bằng sáp được người trẻ rất ưa chuộng.







Nhìn thấy gian hàng hoa bài trí đẹp mắt và rất đa dạng, nhưng chia sẻ với người viết, Thảo bộc bạch: “Mặc dù ngày này ai cũng có nhu cầu mua hoa tặng người yêu, nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mình lo ngại mọi người sẽ không mặn mà với việc chi mua quà tặng, vì thế không dám nhập hàng nhiều. Đợt lễ 20.10 vừa rồi, cũng vì dịch mà hoa bán còn dư lại nhiều nên giờ tận dụng để bán tiếp, may nhờ hoa sáp chứ hoa tươi là bỏ phí hết rồi”.



Thảo cho biết cũng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên hàng hóa năm nay khan hiếm hơn do công nhân nghỉ việc nhiều, từ đó mà giá hoa nhập về cao hơn năm trước từ 20 - 30%, nhưng lại không thể bán cao hơn các năm vì sợ khách hàng bỏ đi không mua.



Nguyễn Thị Thu Hoa (16 tuổi, ngụ tại P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) và dì của mình cũng chuyên bán các dòng hoa sáp và sô cô la tại đường Nguyễn Văn Cừ (Q.5, TP.HCM) mỗi dịp lễ, cho biết năm nay giá hàng nhập về rất cao, thậm chí còn không có hàng để nhập về bán.





Những mẫu quà sô cô la mới của Hoa. Ảnh: Nữ Vương



Hoa sáp và hoa bằng tiền thật được ưa chuộng nhiều



Nhiều năm trước dì của Hoa chỉ bán hoa tươi mỗi dịp lễ Tình nhân, nhưng các năm gần đây khách hàng thích mua các mẫu hoa sáp nhiều hơn nên chuyển sang bán dòng hoa này đến hôm nay. Không những thế, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, năm nay gian hàng của Hoa và dì của mình có thêm những mẫu mã quà mới.





Các giỏ và xách quà của Hoa được bày bán trên đường Nguyễn Văn Cừ



“Nhiều khách khi mua quà thường chọn cùng lúc sô cô la và hoa nên năm nay ngoài sô cô la và hoa bán lẻ thì bên mình có những hộp quà được đóng sẵn cả 2 thứ để tiện cho khách hàng. Nhiều khách còn thích sự lung linh và tạo điểm nhấn thì sẽ có thêm dòng hoa kim tuyến để mọi người lựa chọn”, Hoa chia sẻ và cho biết giá của các phần quà tặng dao động ở khoảng 200.000 đồng.



Đa dạng mẫu mã của các bó hoa bằng sáp hơn, gian hàng của Thảo có những giỏ hoa, bó hoa sáp đơn giản cho đến những bó hoa to “vật vã” hay được gắn thêm những chú gấu bông xinh xắn ở giữa để thu hút bạn trẻ.



Thảo cho biết một bó hoa bằng sáp thường sẽ dao động từ 100.000 - 400.000 đồng tùy loại lớn nhỏ khác nhau, loại lớn nhất sẽ có giá khoảng 350.000 - 400.000 đồng, bó hoa có gấu bông sẽ cao hơn khoảng 100.000 đồng.



“Mình bán từ trước 2 ngày nên chỉ bán hoa bằng sáp và các loại quà sô cô la. Mình chỉ bán kèm thêm hoa tươi vào đúng ngày 14.2 vì tụi mình bán lề đường, trời rất nắng nóng nên không dám bán hoa tươi nhiều sợ bị hư. Nhưng mấy năm nay mọi người ưa chuộng hoa sáp này nhiều hơn vì nhìn rất giống hoa thật, làm quà để được lâu, mà người bán như mình cũng tiện hơn nữa”, Thảo bộc bạch.



Bó hoa bằng tiền ấn tượng mà Lê Vy nhận làm cho khách





Không chỉ có hoa sáp, những bó hoa bằng tiền thật cũng được người trẻ rất ưa chuộng. Chị Lê Vy (34 tuổi), chủ cửa hàng hoa tiền, hoa tươi Lê Vy tại Q.11, TP.HCM, cho biết đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng làm các bó hoa bằng tiền thật từ trước ngày 14.2 khoảng 1 tuần.









“Trước đây mình chỉ nhận làm hoa tươi nhưng 3 năm gần đây khi thấy mọi người có nhu cầu tặng người yêu những bó hoa bằng tiền thật nên mình đã bén duyên với công việc này từ đó”, chị Vy kể.



Theo chị Vy, vì dịch bệnh nên chị không tăng giá hoa dù nguyên liệu nhập về để gói cao hơn các năm.









“Cũng vẫn tùy theo mệnh giá tiền mọi người đặt làm mà bó hoa sẽ có giá khác nhau. Thường thì khách thích chọn các đồng tiền mệnh giá 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 đồng và những bó hoa ở mệnh giá này thường dao động khoảng từ 2 - 5 triệu đồng/bó. Cũng có khách có nhu cầu lớn hơn và chịu chi thì sẽ đặt làm với tiền mệnh giá 500.000 đồng và những bó hoa như này sẽ thường có giá khoảng 20 - 30 triệu đồng/bó. Nói chung mình chỉ làm theo yêu cầu của khách, và vì bằng tiền thật nên mình không có làm hàng sẵn, chỉ làm khi nào có khách đặt”, chị Vy chia sẻ.





Vừa đi chơi, vừa mua sắm, vừa có quà tặng người yêu



Nhân lễ Tình nhân 14.2, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM có diễn ra Ngày hội tình yêu. Tại đây sẽ có các gian hàng bày bán rất nhiều sản phẩm khác nhau từ áo quần cho đến các phụ kiện… cũng sẽ là những lựa chọn thích hợp để mua làm quà tặng người yêu, đặc biệt tất cả các gian hàng đều có chương trình ưu đãi giảm giá cực sốc. Không những thế, bạn trẻ đến với ngày hội khi check-in sẽ nhận về những phần quà tình yêu từ ban tổ chức, hay mua sắm với hóa đơn trên 500.000 đồng cũng được các quầy hàng tặng những món quà tình nhân xinh xắn và dễ thương.

Theo Nữ Vương (TNO)