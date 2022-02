Khởi tố thanh niên 9X giao cấu với người yêu "nhí" ở Tuyên Quang

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố đối tượng Bàn Văn Hưng về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Vướng lao lý sau 'đêm thân mật' với người yêu nhí 12 tuổi

Khởi tố đối tượng xâm hại trẻ em tại Tuyên Quang. Ảnh: CATQ



Sáng 13.2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng (SN 1999, trú tại xã Tri Phú, huyện Chiêm Hoá) về tội giao cấu với trẻ em.



Theo đó, từ tháng 4.2020, Hưng có quan hệ tình cảm với L.T.K.L (SN 2006). Thời gian yêu đương, 2 bên đã có quan hệ tình dục.



Tháng 12.2021, Hưng đưa em L đến nhà nghỉ trên địa bàn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.



Tại công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/khoi-to-thanh-nien-9x-giao-cau-voi-nguoi-yeu-nhi-o-tuyen-quang-1013787.ldo



Theo Anh Minh (LĐO)