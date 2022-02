Kẻ "ngáo đá" đâm loạn xạ làm 3 người trọng thương

Khi chủ nhà trọ vào can ngăn nam thanh niên "ngáo đá" đánh vợ thì bị đối tượng này đâm loạn xạ.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) đang tạm giữ Tô Phát (25 tuổi; ngụ phường 2, TP Trà Vinh) vì có hành vi đâm 3 người trọng thương.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 4-2, lực lượng cảnh sát 113 nhận được tin báo của người dân tại hẻm số 2, nhà trọ Ngọc Báu (phường 1, TP Trà Vinh) có đối tượng "ngáo đá" dùng dao đâm bị thương 3 người.



Đối tượng Tô Phát. Ảnh: Công an Trà Vinh



Cảnh sát 113 đã phân công tổ công tác đến hiện trường. Khi đến nơi, tổ công tác thấy Phát đang cầm dao vung loạn xạ nên khống chế, tước hung khí và bắt giữ. Tổ công tác đã đưa 3 người bị thương đến bệnh viện điều trị.





Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Trà Vinh



Theo điều tra ban đầu, Phát cùng vợ là Nguyễn Thị Hậu thuê phòng trọ của ông Trương Ngọc Báu (72 tuổi). Phát sử dụng ma tuý nên bị "ngáo đá" và đánh đập vợ trong phòng.



Nghe tiếng la hét, ông Báu vào can ngăn thì bị Phát dùng dao tấn công. Ông Báu chạy ra ngoài, Phát liền đuổi theo và gặp bà Trương Thị Thanh Nga (con ông Báu) nên chém luôn bà.



Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng "ngáo đá" này cùng tang vật cho Công an phường 1 và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Trà Vinh.

Theo C.Linh (NLĐO)