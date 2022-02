Công an giải cứu bé gái bị nam thanh niên "bắt vợ"

Trong lúc nam thanh niên đang "bắt vợ" một bé gái người đồng bào thiểu số, may mắn đã được cán bộ công an giải cứu.

Ngày 8-2, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết cơ quan công an đã triệu tập nam thanh niên để làm rõ vụ việc nam thanh niên có hành vi "bắt vợ", trêu ghẹo khiến một bé gái hoảng sợ.





Bé gái mặc áo vàng bị nam thanh niên lao vào "bắt vợ" - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung một bé gái bị "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao gây xôn xao dư luận. Theo nội dung clip, một bé gái người đồng bào thiểu số liên tục bị một nam thanh niên kéo, giật tại nơi đông người. Dù bé gái phản kháng nhưng những người xung quanh không can ngăn. Vụ việc dừng lại khi một cán bộ công an tới giải cứu bé gái.



Lãnh đạo huyện Mèo Vạc xác nhận sự việc xảy ra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc vào ngày 7-2. Hiện cơ quan công an đã tiến hành triệu tập nam thanh niên để làm rõ và lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý.



Theo lãnh đạo này, nam thanh niên kể trên trú tại xã Giàng Chu Phìn, còn bé gái trú tại xã Pả Vi, cả 2 đều là người dân tộc thiểu số. Thời điểm xảy ra sự việc, một cán bộ công an xã Pả Vi trên đường tuần tra đã phát hiện và vào can ngăn.



Nói thêm về vụ việc nêu trên, lãnh đạo xã Pả Vi cho biết hủ tục "bắt vợ" đã có từ xa xưa. Chính quyền thời gian qua rất tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện hủ tục này.

Theo Ninh Cơ (NLĐO)