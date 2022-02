Chỉ 6 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, 195 người tử vong do ẩu đả

Tính đến ngày 5-2 (tức mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022), số người tới khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn đánh nhau trong 6 ngày nghỉ tết vừa qua giảm khá nhiều, trong khi tai nạn do pháo nổ lại tăng cao.





Ngày 5-2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu, tai nạn, ngộ độc từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu tới mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022 (từ 31-1-2022 tới ngày 5-2-2022).



Theo đó, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, qua tổng hợp của các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc ghi nhận 2.838 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau (chiếm 2% tổng số ca cấp cứu tại các bệnh viện trên toàn quốc), trong đó có 195 bệnh nhân tử vong.



Về số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là 24.588 trường hợp (giảm 8,9% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu 2021), trong đó có 1.556 trường hợp tử vong (ít hơn 26 ca so với cùng kỳ năm ngoái).





Các bác sĩ cấp cứu cho một trường hợp bị tai nạn thương tích trong dịp nghỉ tết



Đáng chú ý, trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần vừa qua, số trường hợp phải nhập viện do tai nạn pháo nổ tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.



Theo đó, các bệnh viện đã tiếp nhận 316 trường hợp cấp cứu do ảnh hưởng của pháo nổ các loại (nhiều hơn 29 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), không có ca tử vong. Cùng với đó là 34 người khác phải cấp cứu do chất nổ khác.

Theo QUỐC LẬP (SGGPO)