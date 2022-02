Băng nhóm trai làng hỗn chiến đầu năm, 1 thanh niên 18 tuổi tử vong

Đầu năm, 2 băng nhóm thanh niên ở làng quê Phù Mỹ (Bình Định) sử dụng hung khí đánh chém nhau khiến 1 thanh niên 18 tuổi nằm bất động với nhiều vết thương tại hiện trường.



Băng nhóm hỗn chiến ở TP Quy Nhơn, Bình Định trước đó.



Ngày 9-2, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định lấy lời khai, củng cố điều tra làm rõ vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm thanh niên tại khu vực cổng chào xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) khiến 1 người tử vong.



Theo thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 10 phút ngày 9-2, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ tiếp nhận 1 thanh niên trên người có nhiều vết thương đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nạn nhân là Đỗ Anh Q. (18 tuổi) ở thôn Trung Thuận, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ.



Khoảng 1 giờ trước đó, nhiều người dân đã phát hiện Q. nằm bất động gần cổng chào xã Mỹ Chánh, xung quanh có nhiều hung khí như: gạch, đá, chai thủy tinh, phảng phát bờ…



Qua điều tra, Công an huyện Phù Mỹ xác định, vào đêm 8, rạng sáng 9-2 tại khu vực cổng chào Mỹ Chánh xảy ra vụ đánh nhau sử dụng hung khí giữa 2 nhóm thanh niên. Qua xác minh bước đầu, công an đã làm việc với 17 đối tượng có liên quan.



Theo NGỌC OAI (SGGPO)