Thừa Thiên-Huế: Bắt nóng nhóm hacker giả danh đại lý vé máy bay để lừa đảo

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bắt nóng nhóm hacker giả danh đại lý bán vé máy bay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Ngày 20.1, trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm hacker chiếm đoạt tài khoản Viber của nhiều người rồi giả danh đại lý vé máy bay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu mua vé máy bay đi lại trong dịp Tết nguyên đán.



Cơ quan điều tra di lý các nghi phạm từ TP.HCM về TP.Huế để điều tra. Ảnh: Minh Thắng



Theo đó, cơ quan công an đã bắt nóng Lâm Ngọc Yến (34 tuổi, trú tại TP.Cà Mau), Lê Cao Quân (34 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) và Trần Văn Toàn (28 tuổi, trú tại tỉnh Sóc Trăng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 12.2021, các nghi phạm trên đã cướp tài khoản Viber của một người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Sau đó, sử dụng thông tin lấy được để nhắn tin cho mẹ của nạn nhân trú tại P.Phú Thượng (TP.Huế) với nội dung nhờ mẹ đặt vé máy bay để về quê ăn tết, rồi giới thiệu và cung cấp số điện thoại của một số đại lý bán vé máy bay để người phụ nữ này liên hệ.



Ba nghi phạm tại cơ quan điều tra Công an TP.Huế. Ảnh: Minh Thắng



Tưởng thật, nạn nhân đã gọi điện đặt vé máy bay cho con gái và chuyển tổng cộng 243 triệu đồng vào số tài khoản do các đối tượng lừa đảo cung cấp.



Sau khi liên lạc được với con gái và biết mình bị lừa, nạn nhân viết đơn trình báo cơ quan công an. Nhận được thông tin, Công an TP.Huế nhanh chóng vào cuộc, triển khai các biện pháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, bắt giữ các nghi phạm tại TP.HCM.



Hiện, Công an TP.Huế đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nhóm hacker giả danh đại lý vé máy bay lừa đảo này để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bùi Ngọc Long (TNO)