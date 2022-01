Tạm giữ ông bầu dụ dỗ 'idol' mạng xã hội chat sex rồi tống tiền

Đăng ký làm idol hát trên mạng xã hội Bigo, cô gái trẻ bị “ông bầu” dụ dỗ "chat sex", sau đó bị “ông bầu” ghi lại video và tống tiền.





Trưa 1.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Tịnh (32 tuổi, trú xã Đức Bồng, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trần Trung Tịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp



Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 9.2021, chị L.N (trú H.Hoài Đức) lên mạng xã hội Bigo đăng ký làm “idol” hát cho mọi người nghe. Tịnh sau đó dùng tài khoản của mình kết nối, hứa làm “ông bầu” cho chị N.



Cuối tháng 9.2021, Tịnh nói với chị N. muốn có nhiều người theo dõi và được nhiều kim cương thì phải "chat sex" với Tịnh. Nghĩ là chỉ riêng tư với Tịnh nên chị N. đồng ý, sau đó gọi video qua Zalo với Tịnh, thực hiện những yêu cầu bệnh hoạn của Tịnh. "Ông bầu" Tịnh đã ghi lại đoạn video dài hơn 4 phút.



Những ngày sau, Tịnh tiếp tục yêu cầu chị N. "chat sex" nhưng không được đồng ý. Ngày 12.11.2021, Tịnh đã gửi đoạn video cho nạn nhân và đe dọa nếu không tiếp tục "chat sex" thì sẽ đăng lên mạng xã hội, hoặc phải chuyển cho Tịnh 10 triệu đồng.



Khi nạn nhân nói không có tiền, Tịnh đe dọa nếu trong 2 tháng không chuyển thì số tiền chuộc lại video sẽ là 100 triệu đồng. Do sợ hãi, chị N. đã chuyển trước cho Tịnh 5 triệu đồng.



Ngày 17.11.2021, Tịnh tiếp tục yêu cầu chị N. đưa thêm 10 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán đoạn video lên mạng xã hội. Thấy “ông bầu” không chịu buông tha, chị N. đã trình báo Công an H.Hoài Đức.



Biết chị N. trình báo công an, Tịnh đã ra đầu thú.

Theo TRẦN CƯỜNG (TNO)