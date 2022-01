Giả danh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tống tiền doanh nghiệp

Một đối tượng giả danh, tự xưng là Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm chi tiền sẽ cho sửa biên bản vi phạm.



Đối tượng Nguyễn Xuân Vinh. (Ảnh: Công an cung cấp)



Ngày 13/1, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), một đối tượng giả danh Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, có hành vi tống tiền doanh nghiệp đã bị sa lưới.



Trước đó, ngày 1/12/2021, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc đối tượng giả danh, tự xưng là V.T.G (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi) gọi điện, đề nghị doanh nghiệp vận tải có xe vi phạm trước đó chi tiền sẽ cho sửa biên bản vi phạm, giảm tiền nộp phạt.



Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây hiểu nhầm, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi nói chung, bản thân ông V.T.G nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo.



Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h50, ngày 13/1/2022, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 04/12/1992; trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khi y đang lẩn trốn tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.



Với tài liệu không thể chối cãi, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ngãi tiếp tục di lý đối tượng về tỉnh Quảng Ngãi để đấu tranh mở rộng.

Theo Vân Tuân (TTXVN/Vietnam+)