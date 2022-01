Ngày 11.1, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) di lý nghi phạm chuyên lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng của 'người tình Zalo' rồi đưa vợ gửi tiết kiệm.





Nghi phạm Lưu Mạnh Tuấn (32 tuổi, ngụ tổ 19, khu 3, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) vừa bị tạm giữ hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.



Trước đó, tháng 12.2021, chị T.T.M (31 tuổi, ngụ Bản Côm, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) quen “người tình Zalo” tên Tuấn, ban đầu không rõ lai lịch, quê Quảng Ninh.



Chưa đầy nửa tháng yêu đương qua mạng, chị M. nảy sinh tình cảm và cùng Tuấn đi du lịch TP.Đà Nẵng từ ngày 23.12.2021 và ở khách sạn Ocean 773 Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê).





Nghi phạm Lưu Mạnh Tuấn. Ảnh: Nguyễn Tú



Sau khoảng một tuần ăn ở với nhau, ngày 5.1.2022, Tuấn nói bị ốm phải đi khám bệnh. Chị M. đợi ở khách sạn nhưng sau đó không thấy Tuấn về, không liên lạc được.



Chị M. nhớ lại đêm 4.1, trước khi chị ngủ, Tuấn có mượn điện thoại với lý do tải phần mềm. Sau đó, chị kiểm tra tài khoản ngân hàng Agribank nhưng không đăng nhập được, nhập sai mật khẩu nhiều lần nên bị khóa tài khoản. Ngày 6.1, chị ra ngân hàng kiểm tra thì bất ngờ phát hiện tài khoản đã bị rút sạch hơn 1,1 tỉ đồng ở thời điểm từ 1 đến 2 giờ ngày 5.1, trước lúc Tuấn "từ biệt" để đi khám bệnh.



Đây là khoản tiền do gia đình bán đất ở quê, giao chị M. quản lý.



Nhận tin báo, Công an Q.Thanh Khê xác định vụ việc nghiêm trọng nên giao Đội Cảnh sát hình sự cho nhiều tổ công tác vào cuộc.



Trong ngày 6.1, công an quận khởi tố vụ án hình sự về tội danh sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lập chuyên án VX290T truy xét.



Ban chuyên án nhận định Tuấn nhiều khả năng vào TP.HCM hoặc ra Quảng Ninh nên đưa 2 tổ công tác lần theo dấu. Ngay trong đêm 6.1, Đội Cảnh sát hình sự bắt được Tuấn đang ngủ ở khách sạn 333 (địa chỉ 433/5 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) với một phụ nữ khác.



Ban đầu Tuấn quanh co chối cãi; nhưng với chứng cứ và lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận hành vi.



Chuyển toàn bộ tiền chiếm đoạt cho vợ



Theo khai nhận, trong thời gian ở với Tuấn, chị M. mở tài khoản hơn 1,1 tỉ đồng tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Agribank. Tuấn nhìn lén mật khẩu, đến rạng sáng 5.1 chờ chị M. đi ngủ thì đăng nhập tài khoản, rút toàn bộ tiền từ sổ tiết kiệm online về lại tài khoản chị M., rồi 2 lần chuyển hơn 1,1 tỉ đồng qua tài khoản ngân hàng của Tuấn.



Tiếp đó, Tuấn chuyển khoản toàn bộ qua tài khoản ngân hàng của vợ (B.T.T, 21 tuổi, ngụ Cao Xanh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).



Tuấn nói vợ trả nợ 185 triệu đồng, gửi tiết kiệm 500 triệu đồng, còn lại 443 triệu đồng rút hết khỏi tài khoản ngân hàng.



Tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê cử ra TP.Hạ Long đã triệu tập vợ Tuấn, truy thu được 770 triệu đồng trong số tiền chiếm đoạt. Hiện công an đang mở rộng điều tra các vụ tương tự đối với Tuấn.

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)