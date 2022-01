4 cô gái bị đánh đập vì không cho nhóm người ở TP Thủ Đức số điện thoại

Từ chối cho nhóm thanh niên số điện thoại, 4 cô gái bị tấn công, trong đó có 1 người bị thương nặng được chở đến bệnh viện cấp cứu.





Ngày 3-1, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang lấy lời khai Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (19 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thị Khánh Linh (23 tuổi), Tống Hoàng Hải (25 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) và 3 người khác để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Hình ảnh camera ghi lại 4 cô gái bị nhóm nam, nữ tấn công kinh hoàng ở TP Thủ Đức



Theo điều tra bước đầu, tối 31-12, chị N.V.A. (23 tuổi) và chị H.T.L. (26 tuổi) cùng 2 người bạn khác đến quán 2 Đô, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức ăn uống. Thời điểm này, có khoảng 20 nam, nữ đang tổ chức sinh nhật ở bàn bên cạnh.



Một lúc sau, một số thanh niên bàn này qua mời bia, trêu ghẹo rồi xin số điện thoại nhưng bị nhóm chị A. từ chối. Thấy mất mặt, nhóm thanh niên buông lời tục tĩu rồi hất bia sang bàn các cô gái. Riêng Tuyết, Mai, Linh lao vào đánh và dùng ly bia ném vào nhóm chị A, còn Hải có vai trò giúp sức.



Vụ việc khiến chị L. bị thương được bạn bè chở đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, bàn tay phải bị vết thương nham nhở, 2 vết thương ở vị trí đầu...



Sau khi vụ việc xảy ra các bị hại không trình báo công an. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp với Công an TP Thủ Đức đã mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc. Tại đây, qua test nhanh, Hải và 1 số đối tượng dương tính với chất ma tuý.



Theo SỸ HƯNG (NLĐO)