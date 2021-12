Vụ nữ sinh bị làm nhục ở shop quần áo: Khởi tố hai vợ chồng chủ shop

Sau khi xảy ra sự việc, một nữ sinh bị bắt quỳ gối, cắt áo ngực và làm nhục tại một shop quần áo (ở TP. Thanh Hóa), vợ chồng chủ shop quần áo này đã bị khởi tố và bắt giam.





Ngày 4.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa).





Hai vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hương (đường Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa) tại cơ quan công an. Ảnh: CATH



Cùng với đó, Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (29 tuổi, trú tại phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa) về tội làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (31 tuổi, là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, chiều ngày 3.12, Công an TP. Thanh Hoá phát hiện trên mạng xã hội Facebook một clip có độ dài gần 4 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội.



Thời điểm lực lượng công an thi hành lệnh khám xét tại shop quần áo Mai Hương. Ảnh: CATH



Ngay khi tiếp nhận nguồn tin này, Công an TP. Thanh Hoá đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ shop quần áo Mai Hường là Cao Thị Mai Hường, Trịnh Đình Anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan Công an để xác minh, làm rõ.



Hiện, Công an TP. Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan, để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định.

Theo QUÁCH DU (LĐO)