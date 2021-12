Truy bắt nhóm thanh thiếu niên nổ 5 phát súng giải vây cho bạn gái

Tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nhóm thanh thiếu niên táo tợn nổ 5 phát súng để giải vây cho bạn gái. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng liên quan.



Nhóm thanh thiếu niên nổ 5 phát súng giải vây cho bạn gái. Công an sau đó thu được các vỏ đạn tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp



Vụ nổ súng gây náo loạn đường phố xảy ra tối ngày 28.12 tại khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Người bị thương trong vụ nổ súng và ẩu đả được xác định là anh Nguyễn Văn Phú - 19 tuổi, quê Nghệ An đang tạm trú khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm của các thanh thiếu niên.



Đêm ngày 28.12, Nguyễn Văn Phú có xảy ra mâu thuẫn tình cảm với em N.P.A (16 tuổi, quê Nghệ An) và bạn em là L.T.T.L.



Quá trình nói chuyện hai bên xảy ra cãi vã, Nguyễn Văn Phú về nhà lấy 1 con dao tự chế đến hăm dọa 2 cô gái trên và không cho L.T.T.L về nhà. Lo sợ xảy ra chuyện, L.T.T.L đã gọi bạn trai là Trần Gia Kiệt kéo thêm người đi từ tỉnh Đồng Nai qua phường Thái Hoà để giải vây.



Viên đạn bắn trúng chân một thanh niên.



Đến 21h ngày 28.12, nhóm của Kiệt thấy anh Phú đã dùng súng bắn 5 phát, trong đó có 1 phát đạn trúng vào cổ chân phải của anh Phú, sau đó tiếp tục dùng gạch và cây gỗ đuổi đánh nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.



Ngày 29.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã vận động đối tượng Trần Gia Kiệt (quê Đồng Nai) - được xác định cầm đầu nhóm - ra cơ quan công an trình diện, phối hợp khai báo thông tin. Công an cũng đang truy bắt các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.



Hung khí công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)