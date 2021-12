Thiếu nhi cần được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ

(GLO)- Nhằm trang bị cho thiếu nhi những kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và phòng-chống tai nạn thương tích, các tổ chức Đoàn-Đội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, chú trọng trải nghiệm thực tế.

Giữa sân Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), một bình gas bị hở van, khí gas rò rỉ tạo ra ngọn lửa lớn. Một em thiếu nhi mạnh dạn cầm bình chữa cháy đến gần bình gas để dập lửa. Đây là tình huống giả định do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đặt ra để các em học sinh tìm cách xử lý. Để các em có thể xử lý được tình huống giả định, cán bộ, chiến sĩ Công an đã hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng bình chữa cháy. Các em chăm chú lắng nghe hướng dẫn, tập trung quan sát việc giải quyết tình huống giả định và hào hứng tham gia thực hành.

Mặc dù ít nhiều lúng túng nhưng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, các em đều bình tĩnh để xử lý đám cháy. Các em còn được hướng dẫn cách xử lý trong trường hợp đám cháy lớn như: dùng khăn ướt, chăn ướt để bảo vệ đường thở, cúi thấp người di chuyển để tránh khí độc và chạy nhanh ra ngoài. Em Trương Tấn Phát (lớp 4A, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) cho biết: Nhờ sự hướng dẫn của các chú Công an, em đã biết cách xử lý khi có đám cháy xảy ra và nắm được những kỹ năng sơ-cấp cứu cho người bị thương tích. Những hoạt động trải nghiệm thực tế như thế này rất bổ ích, giúp em ghi nhớ, phản ứng nhanh khi có sự cố xảy ra.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) thực hành tình huống giả định dập tắt đám cháy nhỏ. Ảnh: Thủy Bình

Chữa cháy là một nội dung trong chương trình tập huấn kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em do Tỉnh Đoàn tổ chức tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ vào cuối tháng 11 vừa qua. Ngoài kỹ năng dập tắt đám cháy nhỏ, các em học sinh còn được hướng dẫn các kỹ năng: sơ-cấp cứu khi bị tai nạn thương tích; xử lý tình huống khi bị hóc dị vật; các biện pháp xử lý chảy máu, mất máu; phương pháp cứu người bị đuối nước… Sau khi được hướng dẫn, các em học sinh đã thực hành một số tình huống để biết cách xử lý khi có tai nạn xảy ra. Thượng úy Lê Đức Quân-cán bộ Đội Công tác Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-chia sẻ: “Với những tình huống giả định được đưa ra, các em học sinh đã mạnh dạn, bình tĩnh xử lý khi được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Các em đang ở lứa tuổi hiếu động nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Vì thế, việc trang bị kỹ năng giúp các em xử lý nhanh các tình huống xảy ra, hạn chế hậu quả”.

Để nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, từ ngày 30-10 đến 25-11, Huyện Đoàn Đak Đoa tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Khoảnh khắc giao thông”. Các tổ chức Đoàn-Đội đã hào hứng tham gia cuộc thi với hình ảnh phản ánh những vi phạm về Luật Giao thông đường bộ, hậu quả của tai nạn giao thông; những khoảnh khắc, hành động đẹp của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tuyên truyền về an toàn giao thông.

Chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nhưng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 102 bức ảnh, trong đó, hơn 80% tác phẩm dự thi của các trường học và thiếu nhi. Những khoảnh khắc đẹp của học sinh đội mũ bảo hiểm với nụ cười rạng rỡ; các em học sinh đi xe đạp điện đội mũ bảo hiểm, chở đúng số người quy định; những hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ; đi đúng làn đường, dừng xe đúng nơi quy định… đã được ghi lại, đi kèm với nội dung rất ý nghĩa.

Bức ảnh “Đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội, vui đến trường” của em Nông Thị Vân (lớp 9B, Trường THCS Trần Phú, xã Kdang, huyện Đak Đoa) đạt giải nhất cá nhân cuộc thi “Khoảnh khắc giao thông” do Huyện Đoàn Đak Đoa tổ chức. Ảnh: Thủy Bình

Khi nhận được kế hoạch tổ chức cuộc thi, Liên Đội Trường THCS Trần Phú (xã Kdang, huyện Đak Đoa) đã triển khai cho các chi đội cùng tham gia. Liên Đội đã nhận được 50 bức ảnh từ các chi Đội và chọn 5 bức ảnh đẹp, ấn tượng nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi. Kết quả, bức ảnh “Cô và trò tuyên truyền, nhắc nhở mọi người tham gia giao thông an toàn” của Liên Đội Trường THCS Trần Phú đạt giải nhất tập thể; bức ảnh “Đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội, vui đến trường” của em Nông Thị Vân (lớp 9B) đạt giải nhất cá nhân. Em Nông Thị Vân cho biết: “Việc đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường quy định khi tham gia giao thông là bảo vệ chính mình. Em rất vui vì bức ảnh của mình đạt giải nhất. Em sẽ tích cực tuyên truyền, chia sẻ để các bạn trong trường cùng chấp hành Luật Giao thông đường bộ”.

Anh Lê Đình Chiến-Bí thư Huyện Đoàn Đak Đoa-nhận xét: “Mục đích chính của cuộc thi là tác động đến ý thức của người tham gia giao thông, giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Từ cuộc thi, chúng tôi mong muốn thanh thiếu nhi trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông”.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhi bị tai nạn thương tích vẫn còn xảy ra. Để phòng tránh tai nạn thương tích, thời gian tới, tổ chức Đoàn-Đội các cấp cần tích cực tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích. Các hoạt động giáo dục kỹ năng cũng cần được tổ chức thường xuyên, phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp các em không bị bỡ ngỡ và biết cách xử lý khi gặp phải những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống.