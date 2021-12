Ngỡ ngàng với cô gái trẻ ở TP HCM: Cướp ngân hàng vì mong vào tù sớm!

Một mình vào ngân hàng cướp 2,2 tỉ đồng, nữ bị cáo từng thi Thách thức danh hài khẳng định bản thân không cần tiền mà chỉ muốn gây chấn động dư luận, sớm được vào tù.





Ngày 21-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Phùng Thị Thắng (SN 1995, quê ở tỉnh Bắc Giang) 19 năm tù về tội "Cướp tài sản".



Vụ cướp ngân hàng do Thắng thực hiện gây chấn động dư luận không chỉ vì thủ đoạn táo tợn mà còn vì Thắng từng gây "tiếng vang" khi tham gia game show Thách thức danh hài, Chạm tới ước mơ.



Muốn có tiền tiêu xài, trả nợ nên Thắng lên kế hoạch cướp tiền ngân hàng.



Qua internet, Thắng tìm hiểu cách chế tạo trái nổ. Sau đó, Thắng mua một số vận dụng, thiết kế ra hai trái nổ (giống bom nhưng không có thuốc nổ, kíp nổ) rồi cất giấu hai trái nổ ở tủ gửi đồ trong siêu thị.



Bị cáo Phùng Thị Thắng trả giá bằng 19 năm tù.



Trưa 10-10-2020, Thắng đến Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trên đường Trương Vĩnh Ký (quận Tân Phú, TP HCM). Tại đây, Thắng sử dụng hai trái nổ, bình khò lửa cùng chai xăng để uy hiếp nhân viên ngân hàng.



Cướp thành công 2,2 tỉ đồng, Thắng ra khỏi ngân hàng, thay đổi trang phục rồi lẩn trốn.



Đề nghị khung hình phạt từ 18 - 20 năm tù về tội "Cướp tài sản", đại diện cơ quan công tố nhận định hành vi bị cáo Thắng gây ra đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản phạm hợp pháp của tổ chức, gây mất trật tự-an toàn xã hội. Bị cáo thực hiện hành vi liều lĩnh, táo bạo với quyết tâm phạm tội cao. Do đó, pháp luật cần có hình phạt thích đáng.



Đối với hành vi chế tạo hai trái nổ, bị cáo Thắng khai nhận hai trái nổ trên có hình dạng giống bom (không có thuốc nổ, kíp nổ và khả năng kích nổ). Bị cáo sử dụng nhằm mục đích hù dọa những người xung quanh khi cướp ngân hàng. Không có tài liệu, chứng cứ nào xác định hai trái nổ do nữ bị cáo chế tạo ra là vật liệu nổ.



Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ đối với nữ bị cáo từng gây "tiếng vang" ở game show Thách thức danh hài.



Làm việc với cơ quan điều tra trước đó, Thắng thú nhận nợ tiền FE Credit, nợ tiền thành phần ngoài xã hội. Thường xuyên bị đe dọa, đòi tiền nên bị cáo cướp ngân hàng nhằm kiếm tiền trả nợ.



Tuy nhiên, tại tòa, nữ bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, một mực khẳng định cướp ngân hàng là làm theo giấc mơ lặp lại nhiều lần.



"Bị cáo muốn gây ra vụ việc chấn động dư luận chứ bị cáo không cần tiền. Mọi việc xảy ra bị cáo đều biết trước hết. Bị cáo cố ý xông vào những nơi có nhiều camera vì bị cáo mong muốn sớm vào tù" – nữ bị cáo trả lời HĐXX.



Trước khi tiến hành cướp ngân hàng, bị cáo này tìm hiểu thông tin pháp luật cũng như nhận thức rõ hành vi phạm pháp bản thân gây ra cùng mức hình phạt có thể gánh chịu.

Theo Di Lâm (NLĐO)