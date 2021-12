Ia Pa: Đốt nhà vì bị bố mắng

(GLO)- Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã truy xét, làm rõ đối tượng đốt nhà ông K.S. (trú tại buôn Thăm, xã Ia Trok, huyện Ia Pa).

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Như Loan

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 11-12, Công an huyện Ia Pa nhận được tin báo tại nhà ông K.S. xảy ra vụ cháy nhà nên đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do gió to, ngọn lửa lan rộng đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà bằng gỗ của gia đình ông K.S.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, Cơ quan điều tra nhận định vụ cháy là do có người gây ra nên tập trung truy xét, làm rõ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, qua rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn trên địa bàn, các trinh sát phát hiện S.D.S. (SN 1992, trú tại buôn Thăm, xã Ia Trok, là con ruột ông K.S.) có nhiều biểu hiện bất minh. Theo đó, đã triệu tập S.D.S. về cơ quan điều tra làm việc.

Tại cơ quan Công an, S.D.S. đã thừa nhận hành vi đốt nhà của mình, nguyên nhân là do tức giận vì bị bố la mắng.