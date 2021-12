Bắt quả tang nhân viên Bệnh viện Việt-Tiệp tàng trữ trái phép chất ma túy

Chiều 3-12, ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, cho biết vừa yêu cầu Bệnh viện Việt-Tiệp báo cáo về vụ việc nhân viên bệnh viện là Nguyễn Hải Mạnh vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi tàng trữ phép chất ma túy.





Theo thông tin ban đầu, vào 12 giờ 15 phút ngày 1-12, tại nhà nghỉ Hoàng Anh thuộc phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải An kết hợp cùng lực lượng trinh sát Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 bắt quả tang Nguyễn Hải Mạnh (SN 1993, thường trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp.



Nguyễn Hải Mạnh là y tá khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng).



Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay trước khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Việt-Tiệp đã đưa Nguyễn Hải Mạnh vào danh sách tham gia hỗ trợ một tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, ngày 2-12, đoàn 50 cán bộ, nhân viên y tế của của 11 cơ sở y tế trên địa bàn Hải Phòng lên đường hỗ trợ tỉnh bạn chống dịch Covid-19 thì Nguyễn Hải Mạnh không có tên trong số người đi.



Được biết, Nguyễn Hải Mạnh đã từng bị thi hành kỷ luật do có liên quan đến vay nợ bên ngoài.



Hiện Công an quận Hải An đang khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm đối tượng này trước pháp luật.



Theo Trọng Đức (NLĐO)