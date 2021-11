Tìm thấy bé gái 4 tuổi còn sống sau 2 tuần mất tích

Cảnh sát Australia tìm thấy bé gái 4 tuổi ''còn sống khỏe mạnh'' sau hơn 2 tuần bị mất tích trong chuyến cắm trại cùng gia đình.

Chân dung cô bé Cleo Smith vừa được cảnh sát Tây Australia tìm thấy sau 2 tuần mất tích trong khi đi cắm trại cùng gia đình. Ảnh: AFP



AFP đưa tin, trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook của Lực lượng Cảnh sát Tây Australia, Phó Ủy viên cảnh sát Col Blanch cho biết đã tìm thấy cô bé Cleo Smith, 4 tuổi, vào lúc 1h sáng 3.10 trong một ngôi nhà khóa kín ở thị trấn ven biển Carnarvon, không xa nơi cô bé được nhìn thấy lần cuối trước khi mất tích.



“Tôi rất hân hạnh được thông báo rằng vào đầu giờ sáng nay, Lực lượng Cảnh sát Tây Australia đã giải cứu được bé Cleo Smith” - Phó Ủy viên Col Blanch cho biết trong video tuyên bố.



Theo lời ông Blanch, cảnh sát đã đột kích nhà và tìm thấy bé gái ở bên trong. Hiện Cleo Smith đã được đoàn tụ với cha mẹ.



Khi cảnh sát tới nơi, một trong các sĩ quan bế bé gái lên và hỏi: ''Con tên là gì?'', cô bé trả lời: ''Con tên là Cleo'' - Phó Ủy viên Blanch cho hay đồng thời tiết lộ cảnh sát đã tạm giữ một người đàn ông ở Carnarvon để thẩm vấn.



Vào tháng 10, cơ quan cảnh sát đã đưa ra phần thưởng trị giá 750.000 USD cho người nào cung cấp thông tin giúp tìm thấy Cleo. Cảnh sát nghi ngờ cô bé bị bắt cóc khỏi căn lều của gia đình tại một khu cắm trại hẻo lánh thuộc điểm du lịch ven biển, cách thành phố Perth khoảng 1.000km về phía bắc vào ngày 16.10.



Vào thời điểm đó, Thám tử cảnh sát Rod Wilde cho biết công tác điều tra "khiến chúng tôi tin rằng cô bé đã bị đưa đi khỏi lều", do đó các nhà chức trách có lý do để lo sợ cho sự an toàn của cô bé.



Mẹ của Cleo kể lại, cô thức dậy lúc 6h sáng và phát hiện chiếc lều bị mở tung và con gái lớn của cô đã mất tích.



Sự biến mất của Cleo Smith đã thu hút sự chú ý của người dân cả nước Australia. Rất nhiều người đã lên mạng xã hội để bày tỏ chia sẻ với gia đình cô bé. Trong khi đó, các nhà điều tra đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm cả trên không, trên biển và trên mặt đất.



Trong tuyên bố trên Facebook, đại diện của cảnh sát, ông Col Blanch cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin về cuộc điều tra sắp tới.

Theo PHƯƠNG LINH (LĐO)