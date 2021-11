Đẩy nhanh cấp mã định danh cho người dưới 14 tuổi

(GLO)- Để chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải lập danh sách học sinh có đầy đủ thông tin về mã định danh cá nhân. Công an các xã, phường, thị trấn đang nỗ lực đẩy nhanh việc cấp mã định danh cá nhân cho người dưới 14 tuổi.

Những ngày này, ngoài nhiệm vụ tham gia phòng-chống dịch Covid-19, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đang làm việc hết công suất để cấp mã định danh cá nhân cho công dân dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước công dân nhằm phục vụ cho kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Mã định danh cá nhân là dãy số gồm 12 chữ số dùng để xác định dữ liệu thông tin của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây cũng chính là 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được cấp cho công dân đủ 14 tuổi trở lên. Hiện nay, trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có sẵn mã số định danh cá nhân của tất cả các công dân (đã khai đầy đủ thông tin). Chính vì vậy, phụ huynh của trẻ dưới 14 tuổi muốn nhận thông tin mã định danh cho trẻ chỉ cần liên hệ với Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú sẽ được cung cấp. Vui mừng sau khi nhận được mã định danh cá nhân cho 2 con đang học tiểu học và THCS, chị Nguyễn Thị Mười (tổ 8, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) cho biết: “Lúc đầu nghe nhà trường yêu cầu đi xác định mã định danh cá nhân cho các cháu tại Công an phường để trích xuất thông tin khi tiêm vắc xin, gia đình cũng bối rối vì chưa rõ thủ tục. Tuy nhiên, khi đến Công an phường được hướng dẫn mang theo sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của các cháu thì ngày hôm sau, gia đình nhận được kết quả”.

Người dân đến làm thủ tục nhận mã định danh cho trẻ em dưới 14 tuổi tại Công an phường Diên Hồng (TP. Pleiku). Ảnh: Lê Anh

Thế nhưng, không phải trường hợp nào cũng nhận được kết quả nhanh như chị Mười. Hiện nhiều phụ huynh thắc mắc việc phải chờ đợi lâu khi đi xin cấp mã định danh cá nhân cho trẻ, có trường hợp lịch hẹn đến hơn 7 ngày. Qua trao đổi với Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) được biết: Mã định danh cá nhân của công dân từ khi mới sinh ra được người thân đi làm giấy khai sinh đều có trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên việc xác định rất thuận tiện. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn đang tập trung quân số cho công tác phòng-chống dịch. Do đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ này mỏng, hệ thống máy móc chuyên dụng còn hạn chế, trong khi lượng người dân đến xin cấp mã định danh cho trẻ quá đông nên không thể làm kịp. Việc chờ đợi 1 đến 2 ngày chỉ là nguyên nhân khách quan. Hiện Công an một số xã, phường, thị trấn phải nỗ lực làm việc 24/24 giờ để phục vụ nhu cầu người dân. Cùng với đó, một nguyên nhân khác dẫn đến việc người dân phải chờ đợi là do một số trẻ chưa được người thân đăng ký thường trú tại địa phương nên khi liên hệ xin mã định danh thì Công an các xã, phường, thị trấn nơi công dân hiện đang cư trú lại phải hướng dẫn để đăng ký thường trú và thu thập phiếu thông tin dân cư.

Ngoài ra, một số trường hợp trong quá trình thu thập phiếu thông tin dân cư, người thân không kê khai thông tin của trẻ nên không có thông tin dân cư dẫn đến chưa có mã định danh. Khi đó, lực lượng Công an lại phải hướng dẫn phụ huynh làm các thủ tục kê khai phiếu thông tin dân cư để nhập thông tin công dân vào hệ thống, gửi Cục C06 (Bộ Công an) phê duyệt cấp mã số định danh. Khi Cục C06 phê duyệt mới có mã định danh trên hệ thống, lúc này, Công an các xã, phường, thị trấn mới cấp cho công dân.

Cũng theo Thượng tá Chu Kiến Trúc: Để đảm bảo việc cấp mã định danh cá nhân cho trẻ được thuận lợi và đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid-19, phụ huynh khi đến liên hệ công việc không nên chen lấn mà cần nghiêm chỉnh thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện kê khai đúng thủ tục theo hướng dẫn của lực lượng Công an.