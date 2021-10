Thủ đoạn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhân viên bán hàng online

Ngày 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1998), trú tại xã Đồng Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.





Trước đó, Công an phường Mỹ Đình 2 tiếp nhận đơn trình báo của anh Hoàng Văn H, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội, là chủ shop kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn, tố cáo Nguyễn Thị Linh có hành vi lợi dụng công việc chiếm đoạt tiền của vợ chồng anh.



Đối tượng Nguyễn Thị Linh cùng số mỹ phẩm Linh “bùng” của khách sau khi đã nhận tiền cọc trước.



Theo trình báo của anh H, vợ chồng anh mở một shop bán mỹ phẩm và chủ yếu kinh doanh online và thuê Nguyễn Thị Linh làm nhân viên bán hàng. Anh H tạo nhóm Zalo “Kho sỉ mỹ phẩm” và sử dụng điện thoại cá nhân của Linh để chạy quảng cáo và tương tác, chốt đơn với khách hàng. Công việc của Linh hằng ngày là đăng sản phẩm của nhiều nhãn hàng khác nhau của shop cho mọi người biết. Sau khi chốt đơn hàng, chốt giá với khách thì Linh báo với vợ chồng anh H để yêu cầu khách đặt cọc hoặc thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng của chị G (vợ anh H).



Đầu tháng 9/2021, chị Hoàng Thị P, trú tại Bắc Ninh là khách quen của cửa hàng anh H đã mua sản phẩm mỹ phẩm của cửa hàng qua Linh, nhưng xin thanh toán chậm số tiền gần 140 triệu đồng và được vợ chồng anh H đồng ý. Tuy nhiên, là người thường xuyên giao dịch với chị P, nên Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Linh đã nhắn tin đề nghị chị P chuyển trả số tiền hàng nói trên vào 2 tài khoản cá nhân của chính mình, chứ không vào tài khoản của chủ shop. Không chút nghi ngờ, trong 3 ngày 11/9, 17/9, và 19/9, chị P đã chuyển đủ số tiền hàng trị giá 140 triệu đồng nói trên cho Nguyễn Thị Linh. Toàn bộ số tiền 140 triệu đồng trên, Linh đã nạp vào các tài khoản đầu tư tiền "ảo".



Ngoài vụ trên, cũng qua giao dịch mua mỹ phẩm với Nguyễn Thị Linh nhiều lần, ngày 22/9, vợ chồng anh Trịnh Quang A nhắn tin đặt mua các sản phẩm mỹ phẩm của shop anh H. Sau đó, Linh đã viết phiếu đơn báo giá và yêu cầu vợ chồng anh Trịnh Quang A chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, hứa khi nhận tiền sẽ chuyển hàng. Linh giả vờ chốt đơn hàng với vợ chồng anh Trịnh Quang A nhưng không báo đơn hàng này cho vợ chồng anh Hoàng Văn H biết. Vì vậy, Linh không được chủ shop xuất hàng để trả sản phẩm cho vợ chồng anh Trịnh Quang A.



Theo trình báo của anh Trịnh Quang A, trong ngày 22/9, vợ chồng anh đã thực hiện 2 lệnh chuyển tiền online với tổng số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Linh. Số tiền này được Linh tiếp tục chiếm đoạt để nạp vào tài khoản đầu tư tiền "ảo" của Linh trên mạng xã hội. Ngoài ra, đầu tháng 9/2021 Linh còn lập 1 tài khoản Zalo có nick name “Linh kho sỉ Mỹ phẩm” với mục đích tương tác với khách hàng đặt mua trên mạng xã hội Zalo.



Sau khi chốt đơn hàng lớn, Linh tách chỉ báo một phần đơn cho chủ shop để chuyển trả trước một phần sản phẩm với mục đích tạo lòng tin cho khách hàng. Sau khi khách tiếp tục đặt mua hàng tiếp, Linh đã yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Linh để chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Linh đã tương tác với 5 tài khoản Zalo, chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng của khách hàng.



Ngày 23/9, vợ chồng chủ shop Hoàng Văn H phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền qua việc nhận tiền trả hàng của Linh, nên đã cho Linh nghỉ việc và đăng xuất Zalo “Kho sỉ mỹ phẩm” ra khỏi điện thoại cá nhân của Linh. Sau khi biết tin vợ chồng chủ shop Hoàng Văn H đã làm đơn tố cáo mình đến Công an phường Mỹ Đình 2, đối tượng Nguyễn Thị Linh đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hoạt động phạm tội.



Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm thông báo ai là người chuyển tiền chốt đơn hàng mua mỹ phẩm với Zalo “Kho sỉ mỹ phẩm” và “Linh chuyên sỉ mỹ phẩm”, nhưng chưa được chuyển hàng hoặc đã chuyển tiền mà chưa được nhận hàng, đề nghị liên hệ cán bộ điều tra Thân Đức Thái, Công an quận Nam Từ Liêm để được hướng dẫn giải quyết.

