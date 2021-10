Đà Nẵng: Trộm hàng trăm triệu tiền hàng rồi nhờ người yêu ship liên tỉnh

Lợi dụng kho vật tư đóng cửa vì dịch Covid-19, Thẩm trộm hàng trăm triệu tiền hàng rồi nhờ người yêu đóng gói, ship hàng từ Đà Nẵng đi Hưng Yên, Hà Nội để bán lấy giá cao.

Ngày 23-10, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Công Thẩm (kỹ thuật viên, 20 tuổi, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, tháng 9-2021, ông M.A.Đ (39 tuổi, ngụ quận Hải Châu) mở lại kho thiết bị tại 85 Nguyễn Quý Đức (quận Cẩm Lệ) sau 3 tháng đóng cửa do dịch Covid-19, thì tá hỏa phát hiện hàng trăm món vật tư dùng để lắp đặt mạng internet đã "không cánh mà bay".

Nhận tin báo, Công an quận Cẩm Lệ đặt nghi vấn về Trần Công Thẩm - kỹ thuật viên thi công đường dây cáp quang và lắp đặt mạng internet vì Thẩm thường xuyên đến kho thiết bị của ông Đ. để lấy hàng.



Thẩm chốt đơn qua mạng, ship hàng liên tỉnh để bán được hàng trộm cắp với giá cao

Đối diện với Công an, Thẩm khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm. Cụ thể, từ tháng 5-2021, Thẩm 8 lần nhập kho để trộm cắp. Trong 2 vụ đầu, Thẩm trộm được hơn 120 kg thiết bị cáp quang. Tuy nhiên, đối tượng bị các tiệm thu mua phế liệu "ép giá", chỉ bán được 1,8 triệu đồng.

Lúc này, Thẩm rao hàng qua mạng Internet thì có người ở Hưng Yên nhận mua với giá cao. Chốt đơn, Thẩm đi trộm thêm 280 món thiết bị Internet rồi nhờ người yêu đóng gói, ship hàng liên tỉnh, bán được 4,7 triệu đồng.

Sau đó, Thẩm tiếp tục được một người ở Hà Nội đặt hàng, nên đối tượng lại quay lại nhà kho lấy trộm, nhờ người yêu gửi hàng đi, thu về 39 triệu đồng. Công an quận Cẩm Lệ định giá 8 vụ trộm cắp tài sản do Thẩm gây ra có thiệt hại gần 200 triệu đồng, đủ mức khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đối với người yêu của kỹ thuật viên Trần Công Thẩm, Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi.