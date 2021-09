TT-Huế: Bắt quả tang 14 "nam thanh nữ tú" thuê nhà nghỉ để sử dụng thuốc lắc

14 đối tượng nam nữ ở Thừa Thiên Huế bị bắt quả tang sử dụng trái phép thuốc lắc tại nhà nghỉ giữa đêm khuya.





Ngày 21/9, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này đã bắt quả tang nhiều đối tượng nam nữ sử dụng trái phép ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.



Cụ thể, vào lúc 0h ngày 21/9, lực lượng của Công an thị xã Hương Thủy ập vào kiểm tra nhà nghỉ Hòa Cầm (tổ 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).



Nhóm đối tượng nam nữ bị bắt quả tang sử dụng thuốc lắc tại nhà nghỉ Hòa Cầm (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy). Ảnh: C.T.V.



Tại phòng 1, tầng 2 của nhà nghỉ Hòa Cầm, cơ quan công an phát hiện 14 đối tượng nam nữ đang sử dụng ma túy trái phép.



Cơ quan công an cũng phát hiện, thu giữ nhiều tang vật dạng tinh thể rắn màu trắng và mảnh viên nén màu xanh. Theo lời khai của các đối tượng, đây là ma tuý dạng khay (ketamine) và thuốc lắc.



Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Trinh (SN 1989, trú tại thôn Cư Chánh 1, xã Thuỷ Bằng, TP.Huế) đã cùng các đối tượng góp tiền mua số ma tuý trên rồi đưa đến nhà nghỉ Hoà Cầm để sử dụng.



Vụ việc đang được Công an thị xã Hương Thuỷ củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

https://danviet.vn/tt-hue-bat-qua-tang-14-nam-thanh-nu-tu-thue-nha-nghi-de-su-dung-thuoc-lac-20210921121720244.htm

Theo Trần Hòe (Dân Việt)