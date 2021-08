Tin bạn trai ngoại quốc tặng quà, cô gái ở Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 1 tỉ

Nhóm lừa đảo qua điện thoại lấy tài khoản Facebook có tên nước ngoài làm quen, dùng thủ đoạn "bạn trai tặng quà", chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của cô gái Hà Nội.



Cô gái mất hơn 1 tỉ đồng vì món quà của "bạn trai ngoại quốc"

Bị can Trương Thị Mỹ Hằng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Y.Hưng



Ngày 2.8, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Mỹ Hằng (32 tuổi) và Trương Thái Quý (em trai của Hằng, 27 tuổi, quê Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Kết luận nêu, tháng 3.2016, Hằng sang Campuchia để kinh doanh rồi quen một nhóm người Việt, trong đó có Trần Minh Tuấn (trú tỉnh Tiền Giang) và một người ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).



Khi biết nhóm này chuyên giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh hay hải quan để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại, Hằng đồng ý gia nhập băng tội phạm và rủ Quý cùng tham gia.



Tháng 3.2020, Hằng và Quý được nhóm của Tuấn phân công về Việt Nam. Quý đi thu mua hàng loạt tài khoản ngân hàng của nhiều người để bị hại chuyển tiền vào. Hằng sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế.



Theo kết luận điều tra, tháng 5.2020, nhóm của Tuấn dùng tài khoản Facebook lấy tên giả là Jame Sill, sống tại Anh, rồi làm quen với chị T. (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh). Qua nhiều lần trò chuyện, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng món quà đắt tiền.



Sau khi Tuấn cung cấp thông tin của chị T., Hằng đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân chuyển 12,5 triệu đồng để thanh toán phí vận chuyển quà tặng có giá trị lớn.



Tin lời nhóm lừa đảo, chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Quý cung cấp. Đầu tháng 6.2020, Tuấn và Hằng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền.



Sợ bị liên lụy, nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho nhóm của Tuấn hơn 1 tỉ đồng. Ngày 25.6.2020, chị T. không nhận được bưu phẩm và cho rằng bản thân bị lừa nên gửi đơn trình báo Công an quận Nam Từ Liêm.



Sau khi thu thập chứng cứ, cảnh sát bắt giữ Hằng và Quý. Khi xác minh lai lịch của Trần Minh Tuấn và một số người liên quan, cơ quan điều tra thấy họ rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi đang cư trú nên tách tài liệu để xử lý sau.



Quá trình điều tra, Hằng còn khai đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi 300 triệu đồng nhưng bị can không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/tin-ban-trai-ngoai-quoc-tang-qua-co-gai-o-ha-noi-bi-chiem-doat-hon-1-ti-937443.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)