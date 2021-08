Tạm giữ 2 thanh niên kẹp cổ đại úy công an kéo lê trên đường

Đi xe máy "kẹp 3" không đội mũ bảo hiểm, khi bị công an ra hiệu dừng xe, Đặng Bình Minh (Hà Nội) đã tăng ga bỏ chạy, còn Trần Anh Quân ngồi phía sau đã kẹp cổ chiến sĩ công an khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng.





Ngày 23-8, tin từ Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết Công an quận đang tạm giữ hình sự các đối tượng Đặng Bình Minh (SN 1989) và Trần Anh Quân (SN 1987, cùng trú tại phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Đặng Bình Minh và Trần Anh Quân tại cơ quan điều tra - Ảnh: L.Nh.



Trước đó, vào khoảng 17 giờ 43 phút ngày 10-8, tổ công tác Công an phường Khương Trung làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực ngõ 221 Hoàng Văn Thái, phát hiện Đặng Bình Minh điều khiển xe máy chở theo Trần Anh Quân và 1 cháu bé 12 tuổi không đội mũ bảo hiểm, nên đại úy Ngô Hải Phú, cán bộ Công an phường Khương Trung đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.



Tuy nhiên, Minh đã không chấp hành mà tăng ra bỏ chạy, đồng thời Quân đã dùng tay kẹp cổ đại uý Phú kéo theo xe. Hậu quả, đại uý Phú bị ngã đập vai phải xuống đường và bị thương nặng.



Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Quân, còn Minh điều khiển xe bỏ chạy. Đến 19 giờ cùng ngày, Minh đã ra cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra, đối tượng Minh phản ứng dương tính với chất ma túy.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)