Đà Nẵng: Bắt băng trộm xe máy của 2 nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19

Ngày 2.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được nhóm trộm, tìm lại được xe máy cho 2 nữ tình nguyện viên chống dịch Covid-19.



Trước đó, ngày 24.7, hai nữ sinh viên đồng thời là tình nguyện viên chống dịch Covid-19 là N.T.T.H (22 tuổi, quê H.Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) và T.L.A.P (21 tuổi, quê H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), ở trọ tại 25 Văn Cận (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) thì bị trộm xe máy BS 47H1-621.68 và 38H1-178.51.



Nhận tin báo, công an các địa phương truy xét với quyết tâm sớm tìm lại tài sản bởi 2 nữ sinh viên vốn đã mắc kẹt tại Đà Nẵng, trường đóng cửa nhưng không thể về quê, còn tham gia tình nguyện hỗ trợ lực lượng chống dịch. Việc thiếu phương tiện khiến họ gặp nhiều trở ngại.



Đến ngày 25.7, nhóm trộm xe xuất hiện tại Q.Ngũ Hành Sơn và đã bị công an quận bắt giữ, gồm: N.T.Q.H (17 tuổi), P.T.T, N.V.M (cùng 13 tuổi) và N.N.T (14 tuổi, cùng ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).



Cả nhóm khai nhận đã trộm hơn 20 xe máy ở nhiều phường, trong đó có 2 xe máy của 2 nữ sinh viên tình nguyện.



Theo khai nhận, rạng sáng 24.7, nhóm 4 thanh thiếu niên này đi 2 xe máy chạy lòng vòng nhiều khu dân cư. Đến dãy trọ 25 Văn Cận, N.T.Q.H và N.N.T ở bên ngoài cảnh giới, còn P.T.T và N.V.M vào “chọn” xe máy đời mới, không khóa cổ để trộm cắp.



P.T.T dắt xe máy BS 47H1-621.68 của chị T.H ra ngoài cho N.T.Q.H tháo dây điện, đấu nối để khởi động và nói với cả nhóm Q.H sẽ lấy xe này. N.T.T quay lại dãy nhà trọ dắt trộm xe máy BS 38H1-178.51 ra để N.T.Q.H tiếp tục đấu dây điện, khởi động xe...



Hiện Công an Q.Cẩm Lệ thu hồi 2 xe máy bị trộm cho 2 nữ tình nguyện viên.

