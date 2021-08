16 nam, nữ thanh niên "bay lắc" trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Kiểm tra hành chính quán karaoke Thương Trường (Hà Nội), lực lượng công an phát hiện 16 người tại 2 phòng hát đang nghe nhạc mạnh và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Chiều nay 13-8, Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP (từ 11 giờ 12-8 đến 11 giờ 13-8), trong đó hàng trăm trường hợp bị xử lý do vi phạm giãn cách xã hội.



Chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ

Theo báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội (từ 11 giờ 12-8 đến 11 giờ 13-8) của Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch 887 trường hợp. Trong đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng: 72 trường hợp; không tạm dừng kinh doanh: 11 trường hợp; hành vi vi phạm khác: 804 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Đáng chú ý, khoảng 23 giờ 30 phút đêm 11-8, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) kiểm tra hành chính quán karaoke Thương Trường trên địa bàn do L.V.T. (SN 1977, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) làm chủ, phát hiện 16 người (8 nam, 8 nữ) tại 2 phòng hát đang nghe nhạc mạnh và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện 3 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào TP. Lực lượng chức năng đã kiểm soát 10.830 lượt phương tiện (trong đó 76 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.182 lượt người qua chốt; yêu cầu 3.607 lượt phương tiện quay đầu (2.600 không vào TP; 1.007 không ra ngoài TP). Phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính 25 trường hợp vi phạm các lỗi liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Kết quả rà soát có 6.112 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Hà Nội rà soát được 49.920 trường hợp.