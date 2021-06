Thế giới sắc màu của trẻ khuyết tật

(GLO)- Đến với hội họa như một cách đối thoại với chính mình, không ít trẻ khuyết tật tìm thấy niềm đam mê với cây cọ vẽ. Những mảng màu rực rỡ đã giúp các em vẽ nên bức tranh cuộc đời tươi sáng.

Là giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Đak Đoa), dù khá bận rộn nhưng cô giáo Nguyễn Nguyên Bút đều đặn có mặt mỗi tuần 1 buổi tại Công ty TNHH Hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật Kim Yến Cao Nguyên (hẻm 106 Lý Thường Kiệt, thôn 5, xã Trà Đa, TP. Pleiku) để dạy vẽ miễn phí. Nơi đây đang nhận nuôi dạy 24 trẻ khuyết tật, gặp các vấn đề về phát triển như: khiếm thính, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ; trong số này có 14 em tham gia lớp học vẽ. Nhiều em thể hiện năng khiếu vượt trội với tư duy thẩm mỹ rất tốt, khiến giáo viên phải ngạc nhiên.

Một buổi học của học viên trong lớp vẽ đặc biệt. Ảnh: Phương Duyên Chúng tôi ghé thăm lớp học khi các em đang say sưa với giấy và màu vẽ. 6 bức tranh khổ 60x80 cm, đều của học viên khiếm thính được đóng khung chỉnh tề để chuẩn bị tham gia một cuộc thi lớn: Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 26 năm 2021. Trừ bức “Hội thoại lớp học” do em Nguyễn Gia An (SN 2006) vẽ về chính lớp học của mình, các bức còn lại đều nêu bật một vấn đề thời sự nóng bỏng hiện nay là dịch Covid-19. Đó là bức “Đoàn tụ” (Lê Ngọc Nguyên, SN 2008) ghi lại cảnh 2 vợ chồng là nhân viên y tế được gặp lại các con sau thời gian cách ly; “Nỗi đau” (Đinh Ngọc Hoàng Mai, SN 2008) và “Kiểm tra y tế” (Nguyễn Thị Yến Nhi, SN 2009) khắc họa thảm cảnh do Covid-19 gây ra ở Ấn Độ. 2 bức khác cũng gây ấn tượng không kém là “Kiểm tra thân nhiệt tại chốt kiểm dịch” (Huỳnh Anh Thư, SN 2006) và “Trong khu điều trị Covid-19” (Phan Minh Hà Vy, SN 2007). Toàn bộ đều là tranh khắc gỗ in màu với những gam màu nóng như đỏ, cam, vàng… là chủ đạo. Từ chỗ làm quen với cọ vẽ, dần dần các em chẳng còn lạ lẫm với những chiếc đục sử dụng trong nghệ thuật khắc gỗ. Chị Bút cho biết, để vừa sức các em, chị dùng nguyên liệu gỗ MDF mềm cùng bộ đục nhỏ.

Trò chuyện với chúng tôi qua sự “phiên dịch” của giáo viên, em Đinh Ngọc Hoàng Mai (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho hay, em chỉ bắt đầu học vẽ từ khi cô Bút đến với lớp. Sở thích của em là “sáng tác” truyện tranh. Em Phan Minh Hà Vy (cùng phường) cũng học vẽ từ năm 2019 và rất thích vẽ các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản. Cập nhật những thông tin về dịch Covid-19 qua ti vi và mạng xã hội, lại được cô giáo cho xem hình ảnh thực tế, các em đã tự lên ý tưởng, bố cục cho những bức tranh đậm chất thời sự nhưng cũng không thiếu sự hồn nhiên.

Cứ thế, tình yêu của các em dành cho hội họa được nuôi lớn, xóa nhòa rào cản ngôn ngữ giữa cô và trò. Mai và Vy kể, 2 em đã được cha mẹ định hướng sau này mở quán cà phê để tự nuôi sống bản thân. Khi đó, các em sẽ trang trí quán bằng những bức tranh do chính mình sáng tác. Dự định tương lai ấy khiến các cuộc “trò chuyện” của chúng tôi sôi nổi hẳn lên.

Từ trái sang: Em Đinh Ngọc Hoàng Mai và Phan Minh Hà Vy bên tác phẩm chuẩn bị tham dự Triển lãm mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 26. Ảnh: Phương Duyên Nói về việc gửi 6 bức tranh của các cây cọ “nhí” tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung-Tây Nguyên, chị Bút chia sẻ: “Chưa tính đến chuyện có được giải hay không, chỉ cần tranh của các em được chọn triển lãm đã là vinh dự lớn. Biết đâu từ đây các em có thêm một cơ hội, sân chơi rộng mở hơn để định hướng nghệ thuật rõ ràng cho tương lai”. Thêm vào đó, theo chị Bút, nếu có tranh được chọn triển lãm ở cấp khu vực 2 lần trở lên thì sẽ đủ điều kiện kết nạp vào Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Khi đó, các em sẽ nhận được nhiều hỗ trợ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Nhờ được bồi dưỡng tư duy thẩm mỹ cộng với những nỗ lực của bản thân, năm 2020, có 3 em nhỏ tại đây đã đạt 2 giải ba, 1 giải khuyến khích trong cuộc thi vẽ tranh “Thế giới xanh lơ” do Dự án Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ và Công ty cổ phần Tò he tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Riêng em Nguyễn Gia An, ngoài giải ba còn đạt giải bức tranh được yêu thích nhất. Thời gian này, các em đang cặm cụi hoàn thiện những bức tranh yêu thích nhất để tham gia cuộc thi vẽ hè 2021 với chủ đề “Loài hoa biểu tượng cho các tháng/Phong cảnh thiên nhiên” do Hội Cha mẹ trẻ khiếm thính và Người khiếm thính Việt Nam tổ chức. Rõ ràng, luôn có những sân chơi phù hợp và luôn có sự bù đắp theo một cách nào đó giúp trẻ khuyết tật tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống…