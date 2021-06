Nam thanh niên đặt camera ở khách sạn để quay lén, tống tiền các cặp tình nhân

Nam thanh niên khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã mua camera cỡ nhỏ rồi thuê phòng khách sạn để quay lại cảnh “nóng” của các cặp đội. Sau đó, đối tượng dùng clip nóng để tống tiền các nạn nhân.





Ngày 1-6, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Bùi Đức Điệp (SN 2000, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.



Trước đó, ngày 31-5, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo của nhân viên khách sạn trên đường Phan Xích Long về việc nghi vấn có thanh niên lắp đặt camera quay lén. Nhận tin, công an đã có mặt, đưa thanh niên này về trụ sở làm việc.



Đối tượng Điệp tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH



Tại cơ quan công an, thanh niên khai tên là Bùi Đức Điệp. Kiểm tra trong ba lô thì công an phát hiện có 40 tấm hình chụp người nằm trên giường với dòng chữ “người trong ảnh alo ngay”, một camera, nhiều cuộn băng keo.



Điệp khai nhận dùng những đồ vật trên để quay clip các cặp đôi quan hệ ở khách sạn với mục đích tống tiền. Điệp khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tống tiền các cặp đôi bằng clip nóng.



Bước đầu, Điệp thừa nhận đã quay clip của nhiều cặp đôi. Trong số này có anh T. (SN 1996, ngụ TPHCM) bị Điệp tống tiền với số tiền 26 triệu đồng nhưng anh này chưa chuyển cho Điệp. Khám xét nơi ở của Điệp, công an thu giữ máy tính, máy in cùng 1 số vật dụng dùng vào mục đích quay lén, lưu trữ video, in ảnh để tống tiền.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)