Kêu bạn đến nhà rồi sát hại, bỏ vào tủ quần áo

Sau khi kêu bạn đến nhà nói chuyện, Lê Quốc Phương ra tay sát hại bạn rồi bỏ trốn, đến ngày 21-8-2017 thì bị bắt.





Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Quốc Phương (SN 1978, quê Tiền Giang) về tội "Giết người".



Theo kết luận, năm 2008, Lê Quốc Phương kết hôn với chị Nguyễn Thị Phà C. (SN 1990; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM). Do Phương ghen tuông và đánh vợ nên ngày 9-8-2017, chị C. dẫn 2 con đi thuê phòng khách sạn để lưu trú.





Hiện trường vụ án mạng



Ngày 13-8-2017, Phương phát hiện trong nhà có một vali giống vali của Nguyễn Võ Thanh Phương (SN 1989; quê Bà Rịa - Vũng Tàu) nên Quốc Phương nghi ngờ Thanh Phương có quan hệ bất chính với vợ mình.



Quốc Phương gọi điện kêu Thanh Phương đến nhà nói chuyện. Thanh Phương khẳng định vali không phải của mình rồi ra về. Đến chiều tối, do vẫn còn bực tức, Quốc Phương kêu Thanh Phương đến nhà nói chuyện tiếp. Quốc Phương khóa cổng ngoài và kêu Thanh Phương lên gác ngồi nói chuyện. Tại đây, Quốc Phương dùng hung khí tra tấn Thanh Phương đến tử vong.



Sau khi sát hại bạn, Quốc Phương dùng áo mưa quấn xác nạn nhân rồi cho vào tủ quần áo giấu. Quốc Phương bỏ trốn đến ngày 21-8-2017 thì bị bắt.



Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực TP HCM thì trước, trong và sau khi gây án, Quốc Phương rối loạn thần do sử dụng ma túy, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do vậy, ngày 18-5-2018, Công an TP HCM đề nghị VKSND cùng cấp áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và đưa Quốc Phương đi chữa bệnh ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.



Đến tháng 6-2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa xác định Phương đã ổn định, không cần thiết phải tiếp tục điều trị nên các cơ quan chức năng phục hồi điều tra.



Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)