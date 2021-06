Đồng Nai: 15 đối tượng mang hung khí đi trả thù vì bị "nhìn đểu"

Bị nhóm khác nhìn đểu, nẹt pô nên nhóm của Tài và Lâm đã rủ thêm người mang hung khí đi tìm kiếm “đối thủ” để trả thù.





Sáng 26/6, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đang tạm giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Thành Tài (SN 2004, ngụ phường Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) và Trương Quang Lâm (SN 2003, ngụ cùng phường) để xác minh điều tra làm rõ vụ mang theo hung khí đi "xử lý" đối thủ.



Tang vật bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp



Trước đó giữa đêm 25/6, rạng sáng 26/6, Tổ công tác tuần tra của Công an tỉnh trên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Trị, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa (gần khu vực bờ kè) thì phát hiện có một nhóm khoảng 15 đối tượng điều khiển nhiều xe mô tô mang theo nhiều hung khí chuẩn bị để đi đánh nhau.





Hai đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Đồng Nai cung cấp



Thấy vậy Tổ công tác đã nhanh chóng vây bắt, ngăn chặn các đối tượng. Phát hiện có công an, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy và công an vây bắt được hai đối tượng là Tài và Lâm.



Kiểm tra người hai đối tượng, công an thu giữ được 1 con dao tự chế dài khoảng 40cm, 1 con dao nhọn dài 20cm.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai cả nhóm đi chơi trên đường thì bị một nhóm khác lạng lách nẹt pô nên xảy ra mâu thuẫn.



Sau đó nhóm của Lâm và Tài đã về rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí để đi đánh nhau. Tuy nhiên chưa kịp trả thù nhóm nhìn đểu thì đã bị bắt. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng, truy bắt thêm các đối tượng liên quan.



Theo NHA MẪN (Dân Việt)