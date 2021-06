Đề nghị truy tố nữ bị can chế tạo trái nổ để cướp tiền ở ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can cướp ngân hàng là Phùng Thị Thắng, về tội “cướp tài sản”.



Cô gái cướp 2,1 tỷ đồng ở ngân hàng: Nhiều lần thay trang phục vẫn bị bắt khi đang mua... kim cương

Bị can Phùng Thị Thắng -ẢNH: THANH TUYỀN



Ngày 11.6, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất KLĐT, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can cướp ngân hàng là Phùng Thị Thắng (26 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM ) về tội “cướp tài sản”.



Theo KLĐT, do kinh doanh cửa hàng thời trang, quán ăn, nhà hàng, đầu tư bất động sản thua lỗ và vay mượn tiền của một số ngân hàng mà không có khả năng chi trả nên Thắng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng để lấy tiền trả nợ.



Sáng 8.10.2020, Phùng Thị Thắng lên mạng tìm hiểu cách chế tạo trái nổ, sau đó Thắng mua các vật dụng chế tạo 2 trái nổ (giống bom nhưng không có thuốc nổ và kíp nổ) và giấu tại tủ gửi đồ siêu thị BigC PanDora.

Sáng 10.10.2020, Phùng Thị Thắng đem 2 trái nổ, bình khò lửa, chai xăng, ổ khóa dây xích, 2 bộ tóc giả bỏ vào ba lô, đón taxi đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú. Trên đường đi, Thắng suy nghĩ địa điểm để gây án. Lúc đi ngang qua Ngân hàng Techcombank (số 98A Trương Vĩnh Ký, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM) thấy ngân hàng còn mở cửa và vắng nhân viên nên Thắng quyết định sẽ cướp ở ngân hàng này.



Khi taxi chở đến trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, Thắng đội tóc giả, đeo găng tay và đặt xe taxi quay lại Ngân hàng Techcombank. Khi đến trước ngân hàng này, Phùng Thị Thắng kêu tài xế taxi đứng đợi một lát để Thắng vào đưa đồ cho mẹ rồi quay ra liền.



Khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, Phùng Thị Thắng sử dụng 2 trái nổ, bình khò lửa, chai xăng để uy hiếp các nhân viên ở Ngân hàng Techcombank để cướp 2,2 tỉ đồng. Khi ra đến cửa, Thắng ném lại trái nổ nhỏ dưới nền gạch nói là “Đã cài chip nếu báo công an sẽ kích nổ” và dùng dây xích khóa trái cửa rồi đi ra xe taxi đang chờ.



Lúc này, Thắng yêu cầu tài xế chở đến trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú. Tại đây, Thắng dùng 5 triệu đồng từ 2,2 tỉ đồng vừa cướp được tại ngân hàng để mua quần áo, thay đổi trang phục để trốn. Thắng đón taxi đến siêu thị Vincom trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình.



Tại đây, Thắng tiếp tục mua quần áo. Khi Thắng đi xuống tầng trệt đến quầy bán hàng định mua nhẫn kim cương thì bị công an bắt giữ. Thời điểm bị bắt, trong ba lô của Thắng còn 2,195 tỉ đồng.



Tại Cơ quan CSĐT, Thắng khai nhận chế tạo trái nổ có hình dạng giống bom nhưng không có thuốc, kíp nổ và không có khả năng kích nổ chỉ để hù dọa nhằm mục đích cướp tiền của ngân hàng. Việc chế tạo trái nổ và thực hiện hành vi cướp tiền chỉ do một mình Thắng thực hiện, không có ai giúp sức, chỉ đạo.



Trong vụ án cướp ngân hàng này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định không có tài liệu, chứng cứ nào xác định hai trái nổ là vật liệu nổ nên không có căn cứ xử lý về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

Theo Bích Ngân (TNO)