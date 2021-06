Chỉ vì bài hát mang tên 'Thất tình', kẻ bị thương nặng, người bị tuyên giết người

Một thanh niên trong bàn nhậu bấm bài hát mang tên 'Thất tình' để chọc ghẹo một phụ nữ. Chỉ vì điều này mà người bị thương, kẻ bị tuyên án giết người.



Gọi bạn đến đánh nhau, đốt xe máy vì bạn gái bị trêu ghẹo

Hỗn chiến trong đêm làm một người bị đâm chết, một người bị thương chỉ vì trêu ghẹo gái

Bị cáo Huỳnh Nhân tại phiên tòa ngày 11.6 - ẢNH: MẠNH CƯỜNG



Sáng 11.6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nhân (27 tuổi, ở xã Duy Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), 9 năm tù về tội “Giết người”.



Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ ngày 5.1.2020, Huỳnh Nhân cùng nhóm bạn đến một quán nhậu ở TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên). Đến 21 giờ 30 phút, trong quán có nhóm của Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, ở H.Duy Xuyên) thuê loa kẹo kéo để hát karaoke.



Lúc này, chị N.T.D (26 tuổi, ở TT.Nam Phước) cũng đang ngồi nhậu với bạn trong quán. Do buồn về chuyện tình cảm của mình nên khi nghe giọng hát karaoke tình cảm, D. xúc động, bật khóc.



Phát hiện chị D. là bà con nên chị V.T.T.Y đang ngồi cùng bàn nhậu với Huỳnh Nhân đến an ủi D. rồi qua bàn Phúc mượn micro đưa cho D. hát nhưng do một thanh niên trong nhóm Phúc đang cầm micro hát chưa hết bài nên Y. quay trở lại bàn của D.



Khi chị Y. qua lại lần hai thì mọi người trong nhóm của Phúc bấm bài hát "Thất tình" rồi đưa cho Y. và nói: “Chị thất tình hả chị bé?” rồi cả bàn cười to.



Thấy chị Y. sang bàn Phúc có biểu hiện bị nhóm thanh niên chọc ghẹo nên anh Huỳnh Minh Toàn (chồng chị Y.) hướng sang bàn Phúc nói: "Đừng ai chọc vợ anh nghe!", thì Lương Công Sỹ nhóm của Phúc nói: "Chọc rứa mới đã".



Thấy Sỹ nói vậy, Huỳnh Nhân tỏ ra bực tức rồi quay người sang bàn Phúc nói: "Đứa mô nói rứa bây?". Thấy một số thanh niên ngồi bàn của Nhân có biểu hiện quá khích, sợ gây sự nên Phúc cầm chai bia mới mở nắp qua bàn Nhân giảng hòa.



Khi Phúc đến nói mới được vài câu thì Nhân đấm hai phát vào mặt Phúc gây chảy máu. Tiếp đó, bạn của Nhân là Nguyễn Hồng Duy và Lê Đức Lợi cũng xông vào đánh Phúc. Vì được can ngăn nên Phúc đi về hướng nhà vệ sinh của quán nhưng Huỳnh Nhân cầm theo ghế đến đánh mạnh vào vùng đầu và vùng lưng của Phúc khiến nạn nhân ngã lăn xuống đất.



Sau khi hành hung Phúc, cả nhóm của Nhân tính tiền ra về còn Phúc được nhóm bạn đi cùng đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Qua giám định, Phúc bị tỷ lệ thương tích 45%.

Theo Mạnh Cường (TNO)