Đột nhập nhà nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh trộm 66 lượng vàng, 35.000 USD rồi... uống 3 hộp sữa!

Sơn Thanh Tuấn đã lén lút đột nhập nhà nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Trà Vinh, trộm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD. Đây là vụ trộm được đánh giá lớn nhất tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay.





Ngày 8-5, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra, khám phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3-5 ở TP Trà Vinh. Đây là vụ trộm được đánh giá lớn nhất tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay.





Đối tượng Sơn Thanh Tuấn lúc bị bắt. Ảnh: Công an Trà Vinh



Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3-5, tại khóm 3, phường 6, TP Trà Vinh xảy ra vụ trộm tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng chuyên nghiệp đã lén lút đột nhập nhà ông P.T.S (nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh) cạy cửa, phá két sắt để trong phòng ngủ và lấy đi 66 lượng vàng SJC, 35.000 USD (tổng giá trị khoảng 5 tỉ đồng) rồi nhanh chóng tẩu thoát.



Đây là vụ trộm cắp được xem là lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nên Công an tỉnh đã xác lập chuyên án điều tra. Kết quả, vào chiều 7-5, lực lượng công an đã bắt giữ Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi; ngụ phường 7, TP Trà Vinh).



Lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng này, thu giữ 60 lượng vàng SJC. Theo kết quả điều tra, Tuấn có 3 tiền án (1 hiếp dâm, 2 trộm cắp tài sản) và nghiện ma túy.



Hằng ngày, vào các buổi chiều, Tuấn thường đạp xe quanh các khu dân cư, khi phát hiện chủ vắng nhà sẽ tìm cách đột nhập trộm tài sản.





Số vàng mà Tuấn trộm. Ảnh: Công an Trà Vinh



Chiều 3-5, Tuấn phát hiện nhà ông S. vắng người nên đột nhập bằng cửa sau. Kẻ trộm đã dùng xà beng có sẵn tại hiện trường phá khóa vào nhà, sau đó lục lọi tìm tài sản. Tuấn đã phá két sắt lấy đi 66 lượng vàng, 35.000 USD.



Trước khi rời khỏi hiện trường với số tài sản trên, Tuấn đã uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà. Tối hôm đó, chủ nhà về thì phát hiện bị trộm tài sản nên đã báo cơ quan công an. Số tài sản trộm được, Tuấn đã trả nợ, mua xe máy và tiêu xài cá nhân.



Theo đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, quá trình điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn. Dấu vết thu lượm tại hiện trường rất ít, đồng thời dư luận bên ngoài cũng xuất hiện nhiều thông tin trái chiều.



Song, với sự chỉ đạo quyết liệt của giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, ban chuyên án xác định phải phá án một cách nhanh nhất và huy động lực lượng hùng hậu, đặc biệt trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Trà Vinh vào cuộc và đã bắt giữ nhanh đối tượng sau 4 ngày.



Tại buổi họp báo, đại tá Vũ Hoài Bắc và ông Lê Thanh Bình đã biểu dương thành tích kết quả ban chuyên án đã đạt được, đồng thời thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an TP Trà Vinh.





Các lực lượng tham gia phá án được khen thưởng

Theo Ca Linh (NLĐO)