Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây bức xúc dư luận. Vấn nạn này không chỉ để lại hậu quả nặng nề với bản thân người bị hại mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình và xã hội.

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 11,77% về số vụ so cùng kỳ năm 2020. Qua điều tra của lực lượng Công an cho thấy, giữa đối tượng xâm hại và nạn nhân thường có mối quan hệ thân quen. Do đó, trẻ em dễ nghe theo lời của đối tượng, bị đưa đến chỗ vắng để thực hiện hành vi xâm hại mà các em không thể kháng cự. Nhiều nạn nhân bị đe dọa nên không dám nói với người thân dẫn đến bị xâm hại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Điều đáng nói, trẻ em bị xâm hại hầu hết đều còn rất nhỏ tuổi, thậm chí có em chưa tròn 3 tuổi. Điển hình như vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại huyện Ia Grai. Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 10-1, đối tượng Đoàn Thế Cường (SN 1996, trú tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai) đến nhà ông Đ. để nhậu. Đến khoảng 13 giờ, cháu H. (SN 2018) sang nhà ông Đ. chơi thì bị đối tượng thực hiện hành vi dâm ô. Sau khi phát hiện, gia đình cháu H. đến Công an huyện Ia Grai trình báo. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vụ việc trên, còn có 8 vụ xâm hại khác với 8 nạn nhân dưới 10 tuổi. Đáng buồn hơn, trong số 19 vụ xâm hại trẻ em thì có 10 đối tượng phạm tội lại chính là người thân trong gia đình như: cha đẻ xâm hại con ruột, cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ, anh rể hiếp dâm em vợ, chú hiếp dâm cháu. Đặc biệt, có một số vụ việc hành vi xâm hại xảy ra nhiều lần, sau thời gian dài mới bị phát hiện, tố giác.

Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cho biết: “Nguyên nhân xảy ra tình trạng này một phần do việc quản lý, giáo dục con em của một số gia đình còn buông lỏng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, nhiều bậc cha mẹ bận làm ăn, đi làm xa để con ở nhà một mình nên dễ bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của phim ảnh, nhất là khi bùng nổ các trang mạng xã hội, nhiều đối tượng xem phim đồi trụy ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức lệch lạc đã dẫn đến hành vi phạm tội”.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Công an tỉnh khuyến cáo các bậc cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc, trang bị cho con em kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, nhất là khi các em đến độ tuổi dậy thì, độ tuổi có nguy cơ cao trở thành nạn nhân trong các vụ xâm hại tình dục; chủ động các biện pháp bảo vệ, hạn chế những sơ hở mà các đối tượng có thể lợi dụng để thực hiện hành vi xâm hại.

Bên cạnh đó, gia đình cần phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, quản lý giờ giấc sinh hoạt, học tập của các em; chú trọng giáo dục giới tính, kỹ năng sống, kỹ năng tự vệ, những nguy cơ xâm hại tình dục và biện pháp phòng tránh cho học sinh; hướng dẫn học sinh cách sử dụng internet, mạng xã hội an toàn phù hợp từng cấp học, tâm lý lứa tuổi, giảm thiểu những tác động tiêu cực.

Ngoài ra, các ngành, đoàn thể cần tăng cường thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em, các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng những hình thức, nội dung phù hợp; tích cực đấu tranh, lên án, tố giác hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Thiệt hại do hành vi xâm hại tình dục trẻ em không thể thống kê bằng những con số cụ thể. Bởi ngoài việc gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tinh thần và sự phát triển tâm-sinh lý của trẻ em, những hành vi đó còn gây bất bình trong xã hội. Chính vì thế, mỗi cá nhân và toàn xã hội hãy chung tay đấu tranh và phòng-chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

LÊ ANH