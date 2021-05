2 cô gái trẻ đẹp cùng 2 thanh niên thuê phòng trọ "chơi" ma túy

Kiểm tra một phòng trọ trên địa bàn TP Vinh, công an phát hiện 2 cô gái trẻ đẹp cùng 2 nam thanh niên đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 17-5, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.



2 cô gái trẻ bị bắt cùng 2 nam thanh niên khi sử dụng ma túy tại phòng trọ- Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 11-5, tổ công tác của Công an phường Trường Thi, TP Vinh, bất ngờ kiểm tra một phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi đã bắt quả tang 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Hoàng Mạnh Cường (SN 1996) và Phạm Thanh Hậu (SN 1995 cùng trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Hạ Vi (SN 1998, trú tại TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Lan Anh (SN 1993, trú tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: 1,625g ketamin; 1 dụng cụ sử dụng ma tuý và 2 điện thoại di động. Công an phường Trường Thi đã lập biên bản và bàn giao các đối tượng cũng như tang vật cho Công an TP Vinh tiếp tục xử lý theo quy định.

Hiện Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Vũ (NLĐO)