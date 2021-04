Thanh niên hiếp, giết người yêu quen qua Facebook dương tính với ma túy

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên hiếp, giết người yêu quen qua Facebook, sau đó cướp tài sản. Thời điểm bị bắt giữ, thanh niên này dương tính với ma túy.



Công an tỉnh Tuyên Quang lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Thành. ẢNH LÝ LAN

Chiều 20.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, trú xã Tiên Hiệp, TP.Phủ Lý, Hà Nam) để làm rõ tội giết người. Ngoài ra, PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố tài liệu để khởi tố Thành về tội hiếp dâm, cướp tài sản.



Bị can Nguyễn Văn Thành. ẢNH LÝ LAN

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2020, Thành quen chị Ma Thị N (33 tuổi, trú xã Trung Yên, H.Sơn Dương, Tuyên Quang) qua mạng xã hội Facebook và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, thời gian yêu đương, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

Ngày 9.4, biết tin chị N. về Trung Yên thăm nhà, Thành đã tìm đến gặp nhằm hàn gắn tình cảm.

Sáng 12.4, Thành đã ép buộc chị N. quan hệ tình dục trái ý muốn tại nhà chị N., sau đó hai bên tiếp tục xảy ra cãi cọ, vì Thành nghi ngờ chị N. yêu người khác.

Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Thành dùng tay siết cổ chị N. đến chết, sau đó lục lọi lấy hơn 31 triệu đồng của nạn nhân, rồi khóa cửa nhà, bỏ trốn.

Theo lãnh đạo PC02 Công an tỉnh Tuyên Quang, Thành là đối tượng cộm cán, bất hảo và sống lang bạt. Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra ma túy đối với Thành thì phát hiện đối tượng này dương tính với ma túy.

Theo Trần Cường (TNO)